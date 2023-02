Stadt kauft ehemalige Rehaklinik

Sporthallen, Zelte oder Container – all diese Möglichkeiten für die Unterbringung Geflüchteter kommen für die Fraktionen des Gemeinderats nicht in Betracht. Alle Sprecher waren sich am Mittwochabend einig, dass für eine menschenwürdige Anschlussunterbringung nur die ehemalige Geriatrische Rehaklinik in der Rathausstraße 8 infrage kommt. Die bisher verfolgte Strategie der dezentralen

...