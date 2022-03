Stadt soll energie-autark sein

Die Freien Wähler sorgen sich um die Energieversorgung in ihrer Stadt. Sie streben ein energie-autarkes Hockenheim an. „Unser Denken zielt auf die Versorgungs- und Kostensicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger“, teilt Gabi Horn im Namen der Fraktion in einer Pressemeldung mit. Die FWV wünscht dafür ein Gesamtkonzept und stellt dazu acht Gedanken und Ideen vor, die als Antrag in Form eines Arbeitsauftrages an die Stadtwerke gehen sollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1. Die Stadtwerke errichten mehrere Solarparks – mit Photovoltaik-Anlagen auf angemieteten oder gepachteten Dächern und Flächen. Dazu verweisen die Freien Wähler auf das Konzept von Michael Schöllkopf vom Verein Solardrom.

2. Die Stadtwerke kaufen den überschüssigen Strom von ihren Kunden und verkaufen ihn direkt an eigene Kunden weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

3. Die Stadtwerke nutzen den Speicher, den sie mit KIT und der Emodrom GmbH entwickeln, um die am Tag überschüssig erzeugte Photovoltaik-Leistung zu speichern.

4. Die Stadtwerke betreiben eine eigene Biogasanlage in Zusammenhang mit der Kläranlage der Stadt. Der Gärprozess kann hier wesentlich verbessert werden durch Zuführung von Wärme (entweder aus dem Nahwärmenetz oder durch Punkt 5). Zusätzlich könne die Stadt ihren guten Bio-Dünger anbieten.

5. Durch Elektrolyseure kann der nicht abgenommene Strom zur Herstellung von Wasserstoff, Sauerstoff und Wärme (Einspeisung ins Nahwärmenetz) genutzt werden. Der Wasserstoff wird veredelt in das Gasnetz eingespeist oder für das BHKW genutzt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

6. Verpflichtender Anschluss von neuen Gebäuden – auch einem Neubaugebiet – an das vorhandene Nahwärmenetz.

7. Förderprogramme zusammen mit der KFW ins Leben rufen, um die Kosten des Gesamtkonzepts zu reduzieren sowie die Möglichkeit der Bürgerfinanzierung und die Förderung, wenn sich Bürger entschließen, das Nahwärmenetzt in Bestandsgebäuden zu nutzen.

8. Die erzeugte Energie wird direkt von den Stadtwerken an die Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger verkauft.

„Uns ist sehr wohl bewusst, dass dadurch die Verschuldung enorm steigen wird, jedoch werden hier auch Einnahmen generiert“, ergänzt Gabi Horn zum Antrag. Das Konzept sei hinsichtlich der politischen Situation unabhängig von den Kosten und Schulden auszuführen.

Die wichtigsten Gründe, dieses Konzept schnellstmöglich umzusetzen, seien stabile Energiekosten in der Region und der große Baustein, den Hockenheim als Kommune zum Thema Klimaschutzbeitrag leisten könne. Gerne sei die FWV bereit, weitergehend mit Vertretern der Stadt und Stadtwerke über dieses Thema zu diskutieren.