Stadt übernimmt „Kosmos“-Hortkinder

Da der Kinderschutzbund in Hockenheim ab dem Schuljahr 2023/2024 das Betreuungsangebot im Schülerhort „Kosmos“ nicht mehr anbieten kann (wir berichteten am Donnerstag), hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die dort betreuten Kinder in die kommunalen Betreuungsdienste aufzunehmen.

„Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie wir diese Dienstleistung aufrechterhalten können, einige Dinge müssen noch geklärt werden, wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir alle Kinder gleichwertig unterbringen können“, erklärt Daniel Ernst, Fachbereichsleiter Soziales, Bildung, Kultur und Sport (SBKS).

Die meisten betreuten Kinder sind im Grundschulalter, es gibt jedoch auch einige in der Sekundarstufe. Das Angebot der verlässlichen Grundschule ist an allen drei Grundschulen in Hockenheim verfügbar, dort werden die Kinder zwischen 7 Uhr und dem Beginn der zweiten Unterrichtsstunde sowie nach Ende der fünften Unterrichtsstunde bis 14.30 Uhr in der Kernzeitbetreuung beaufsichtigt.

Außerdem können die Kinder bis 16.30 Uhr die flexible Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen. Neben einer kompetenten Betreuung runden verschiedene Spiel-, Bastelaktionen und Beschäftigungen das Angebot ab. Auch Hausaufgaben können dort erledigt werden. Für die Schüler der Sekundarstufe wird derzeit noch nach Lösungen gesucht.

Infomaterial für Eltern

Auch ist vorgesehen, dass die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hortes in städtische Beschäftigungsverhältnisse übernommen werden. In Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund erstellt die Stadt Hockenheim bereits Informationsmaterial über die Schließung und die kommunalen Betreuungsmöglichkeiten, das den betroffenen Eltern rechtzeitig zur Verfügung gestellt wird.

Der Kinderschutzbund hatte mitgeteilt, er könne als komplett ehrenamtlich tätiger Verein den Hortbetrieb nicht mehr organisieren und dies der Stadt mitgeteilt. zg