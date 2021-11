Stadtbibliothek Hockenheim: Leiter Dieter Reif geht nach 33 Jahren in den Ruhestand

Hockenheim. Die Stadtbibliothek Hockenheim steht vor einem größeren personellen Umbruch. Nach 33 Jahren verlässt Dieter Reif als langjähriger Leiter die kommunale Einrichtung und geht Ende Oktober in den mehr als verdienten Ruhestand. Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, Fachbereichsleiter Daniel Ernst und der Personalratsvorsitzende Johannes Lienstromberg nutzten die Gelegenheit, ihn im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus offiziell zu verabschieden. Wohlwissend, dass der tatsächlich letzte Arbeitstag von Dieter Reif erst am kommenden Samstag ansteht.

In der langen Dienstzeit von Dieter Reif haben sich das Erscheinungsbild und die Arbeitsweise in den kommunalen Bibliotheken nachhaltig und rasant verändert. Diesen Wandel begleitete er mehr als drei Jahrzehnte in der Stadtbibliothek Hockenheim mit Tatkraft und großem Engagement mit.

Die Umstellung im Ausleihsystem von Karteikarten über Fotoverbuchung hin zu einem digital gestützten Buchungssystem mit RFID-Technik ist nur ein Beispiel für diesen Wandel. Früher nutzten die Menschen Zettelkataloge, heute könne Bücher bequem über den Webkatalog „Open“ recherchiert werden, blickt Reif zurück. Bei diesem Wandel lag Dieter Reif immer am Herzen, die Stadtbibliothek Hockenheim als Ort der Begegnung und als Leuchtturm der Kulturlandschaft Hockenheims zu positionieren.

Umzug als besonderes Highlight

Unter seiner Ägide fanden zahlreiche Veranstaltungen wie Buchlesungen für Erwachsene (unter anderem in Form des „Buchtripps“), Kinderangebote (wie „Kamishibai“ und Vorlesen) sowie Tage der offenen Tür statt. Dabei blieb die Bibliothek dank Dieter Reif immer auf dem neuesten pädagogischen Stand. Das trifft auch auf das Medienangebot zu: Tonies, Spiele, Serien, Spielfilme, CDs und Bücher für alle Lebenslagen tummeln sich mittlerweile in den drei Stockwerken der Einrichtung. Ein besonderes Highlight für Dieter Reif war auch der 2010 erfolgte Umzug der Stadtbibliothek Hockenheim aus dem Schulzentrum in die damals neu errichtete Zehntscheune. Auf dem gleichnamigen Platz ist die Einrichtung heute nicht mehr wegzudenken.

„Ich habe die geradlinige Art, mit der Sie Menschen angesprochen haben, immer geschätzt. Behalten Sie sich diese Eigenschaft auch in der Rente bei“, sagte Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei der Verabschiedung zu Dieter Reif. Dennoch sei auch Kompromissfähigkeit wichtig. „Nur so können Menschen um der Sache willen zusammengebracht und Lösungen erzielt werden“, ergänzte Zeitler. Er wünschte Dieter Reif viel Spaß, Freude und Gesundheit im neuen Lebensabschnitt und alles Gute.

Diesem Dank schlossen sich auch Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg und Johannes Lienstromberg an. Letzterer hob die Bedeutung der Personalratsarbeit hervor. Dieter Reif wurde 2007 erstmals in die Mitarbeitervertretung der Stadt gewählt und war dort bis Ende Okto-ber im Vorstand des Gremiums engagiert. „In dieser Funktion hast du für die Anliegen aller Kollegen immer ein offenes Ohr gehabt. Dabei konntest du viele Perspektiven auch über die Bibliothek hinaus einbringen“, sagte Lienstromberg.

Dieter Reif blickte bei der Verabschiedung zufrieden auf seine Arbeit zurück. Der Schritt aus dem erfüllten Berufsleben in die Rente fällt ihm aber dennoch nicht leicht, wie er zugab. „Ich freue mich aber darauf, mit meiner Frau mehr in unserem Wohnwagen unterwegs zu sein. Das ist mein Traum: Einfach morgens einsteigen und dorthin fahren, wo die Sonne ist“, blickte Dieter Reif in die Zukunft. Seine Nachfolge sieht er gelassen. Mit Anna-Maria Lenz übernehme eine erfahrene Mitarbeiterin das Ruder.