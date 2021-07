Stadthalle Hockenheim: Ausstellung von Burkhart Braunbehrens

Hockenheim. Am Mittwochmorgen waren Mitglieder des Kunstvereins, wie die Vorsitzenden Dr. Clemens Suter-Crazzolara und Bärbel Hesping, gemeinsam mit dem Künstler Burkhart Braunbehrens im kleinen Saal der Stadthalle tätig und bereiteten alles für dessen Ausstellung vor. Lediglich das Werk „Höllensturz“, das aus 16 einzelnen Bildern besteht, konnte wegen der Gemeinderatssitzung erst im Laufe des Donnerstags aufgehängt werden. Ein Höhepunkt der Ausstellung, wie Hesping sagte, die von dem sechs Meter hohen Werk beeindruckt ist.

Die Ausstellung sei eine Selektion aus verschiedenen Phasen im Oeuvre des Künstlers. Hautnah können die Besucher die Kunst des Malers und Bildhauers erleben und lernen eine Vision kennen, die in der klassischen Kunst von Rubens und anderen Größen begründet ist.

Burkhart Braunbehrens, geboren am 22. März 1941 in Freiburg im Breisgau, ist ein deutscher Maler und einer der führenden Köpfe der 1968er-Bewegung in Heidelberg. 1985 wurde er als Maler freischaffend. „Ich dilettiere in allen Bereichen der bildenden Kunst, die mir irgendwie zugänglich sind. Ich mache selten, was ich schon kann. Ohne das Risiko des Scheiterns gibt es für mich keine Befriedigung in der künstlerischen Arbeit.“

Eine musikalische Begleitung ist für die Vernissage eingeplant sowie ein Interview mit dem Künstler (anstelle einer Lesung). Der Kunstverein dankt der Stadthalle für die großartige Unterstützung bei der Organisation der Ausstellung und der Sonderveranstaltungen, wie der Verein mitteilt.

Die Ausstellung ist von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 8. August, täglich von 17 bis 20 Uhr zu sehen. Am Dienstag, 3. August, bleibt sie geschlossen. Der Eintritt ist frei. Die Vernissage findet am Freitag, 30. Juli, 19 Uhr statt. kvh/vas