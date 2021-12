Stadthalle Hockenheim stellt Programm für Jahresanfang vor

Das kulturelle Leben der Stadthalle im neuen Jahr beginnt am Mittwoch, 5. Januar, 16 Uhr, mit dem Musical-Highlight Schneewittchen, präsentiert von Theater Liberi, und entführt große und kleine Besucher ab vier Jahren auf eine spannende Reise ins Märchenland. Temporeiche Eigenkompositionen, viel Energie und jede Menge Humor sorgen für ein unvergessliches Live-Erlebnis für die ganze Familie!

Matthias Richling blickt in der Stadthalle aufs Jahr zurück und reibt sich an den Pro-tagonisten der politischen Bühne. © Büro Mathias Richling

Seit Jahrhunderten kennt jedes Kind die berühmte Frage: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Als die Antwort darauf plötzlich „Schneewittchen“ lautet, schmiedet die böse Königin, von Selbstsucht getrieben, einen Plan, um ihre Stieftochter loszuwerden. Doch die mutige Titelheldin schafft es zu entkommen und flüchtet tief in den Wald. Sie trifft auf die sieben Zwerge, die dort versteckt und zurückgezogen von den Menschen leben und ein altes Geheimnis hüten. Nur der draufgängerische Prinz scheint von den Zwergen eingeweiht zu sein. Schneewittchen will herausfinden, was es damit auf sich hat und schon ist sie mittendrin im Abenteuer um Freundschaft, Liebe, vergiftetes Obst und einen gestohlenen Zaubertrank.

Die zwei Kumpels von Badesalz

Zwei Typen gehen sich seit vielen Jahren (eigentlich schon seit der Schulzeit) aus dem Weg. Nicht ohne Grund. Dies ändert sich aber schlagartig, als ein Vermächtnis die beiden dazu zwingt, doch wieder Kontakt aufzunehmen. „Kaksi Dudes“ (finnisch für „zwei Kumpels“) ist das neueste Live-Programm des hessischen Comedy-Duos Badesalz und am Freitag, 21. Januar, 20 Uhr, auf der Bühne der Stadthalle zu sehen.

Badesalz wie man es kennt – schräg, witzig und natürlich hessisch. Für diese Comedy-Show sind nur noch wenige Restplätze erhältlich.

Willkommen in der herrlich grotesken und umwerfend komischen Welt der Konzertakrobaten Gogol und Mäx. Was diese meisterlichen Komiker auf den Theaterbühnen Europas darbieten, ist schlichtweg atemberaubend: Zwei prall gefüllte Stunden des Lachens und Staunens über die akrobatische und musikalische Kunstfertigkeit und die schier unbegreifliche Instrumentenvielfalt. Erleben und bestaunen darf man Gogol und Mäx mit ihrem Jubiläumslachkonzert „Teatro Musicomico“ am Samstag, 29. Januar, 20 Uhr.

Und wenn im grandiosen „Finale Grande“ die Pianisten-Ballerina im rosafarbenen Rüschenkleid auf filigranem Stahl balanciert, dann hat es den Anschein, als könne sich selbst die auf dem Klavier thronende Bachbüste vor Lachen kaum mehr auf ihrem Sockel halten.

Mathias Richling wartet nicht auf Silvester; er zieht ganzjährig Bilanz. Und zwar am Sonntag, 30. Januar, um 18 Uhr. Hilfreich sind dabei wie immer Politiker nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem bösen Ausland, wo sich Populisten und Diktatoren ins Fäustchen lachen über unsere (hoffentlich) für Menschenrechte und Grundgesetz sensibilisierte Gesellschaft.

Richlings Jahresrückblick

In der Corona-Krise hat sich das satirefähige Personal natürlich vervielfacht: Der Virologe Lothar Wieler vom RKI und Gesundheitsminister Spahn sind die Protagonisten, aber auch der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der zuerst Corona, und danach heilbringende Tipps gegen das Virus in aller Welt verbreitet hat. Auch Tesla-Chef Elon Musk meldet sich zu Wort. Natürlich kommt die Kunst nicht zu kurz: Triviales von Andreas Gabalier und Florian Silbereisen oder vermeintlich Bedeutendes von Rolando Villazon, der anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven über dessen politische Botschaft für uns Heutige räsoniert.

Da das Programm fast täglich aktualisiert wird, ist nicht auszuschließen, dass nicht nur die Texte, sondern auch das Personal relativ oft erneuert werden. (Während dies geschrieben wurde, ist schon wieder eine Figur, pardon Dame, pardon Bundeskanzlerin-Anwärterin, nämlich Annalena Baerbock, hinzugekommen.)

Es ist unglaublich, aber wahr: Johnny Cash ist wieder da! Paulis – das Veranstaltungsbüro zeigt „The Johnny Cash Show presented by The Cashbags am Freitag, 4. Februar, 20 Uhr, in Hockenheim.

Die Legende des „Man in Black“, einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und mit weltweit einer Milliarde verkauften Alben einem der meistverkauften Künstler aller Zeiten, lebt in den Cashbags weiter, Europas erfolgreichstem Johnny Cash Revival um US-Sänger Robert Tyson. Nichts wird hier 1:1 kopiert, und trotzdem ist alles echt, live und wie damals. Fans dieser Musik und dieser Epoche müssen dies erlebt haben!

Mit Eros & Ramazotti – Ein Duo im Ausnahmezustand gastieren Dietmar Löffler und Tommaso Cacciapuoti, zwei hochkarätigen Künstlern, die in deutschen Theaterszene bestens bekannt sind, am Freitag, 11. Februar, 20 Uhr, in der Stadthalle Hockenheim und zelebrieren den Zuhörern eine musikalische Komödie voller Lust, Sehnsucht und Emotionen. Erzählt mit den großen Hits Italiens – von Adriano Celentano, Paolo Conte, Lucio Dalla, Louis Prima, Mina und vielen mehr. Ein Abend, der fast das Herz zum Stillstand bringt.

Seit Jahren schmettern Eros Falsoletti und Luigi Ramazotti allabendlich die berühmtesten italienischen Canzonen und Songs im Hotel Paradiso – und werden dafür von Bustouristen als Könige des Belcanto gefeiert. Doch Ramazotti hat genug von gediegener Abendunterhaltung und biederen Schlagern. Er will endlich Karriere machen. Schließlich ist er ein meisterhafter Klaviervirtuose, und Kollege Eros ein Sänger, neben dem Caruso und Celentano klingen als wären sie im Stimmbruch. Außerdem ist Eros schon für Italien beim Eurovision Song Contest angetreten – auch wenn er wegen der traumatischen Konsequenzen nicht gern drüber spricht …

Ramazottis genialer Plan führt das Duo durch atemberaubende Turbulenzen in phantastische Höhen und immer wieder in den absoluten Ausnahmezustand. Wird sich ihr großer Traum vom Plattenvertrag erfüllen? Kann Eros sich von seinem ESC-Trauma befreien? Oder wenigstens von seiner Italien-Allergie? Antworten auf diese Fragen liefert das verrückte Duo aufs Vergnüglichste.

Alle Veranstaltungen werden nach der am Veranstaltungstag geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg durchgeführt. Das Team der Stadthalle bitten die Besucher, sich dahingehend vor der Veranstaltung in der Presse zu informieren und für die Kontrolle der 2Gplus-Regelung sowie der nötigen Dokumente genügend Zeit einzuplanen.

