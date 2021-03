Die Stadt Hockenheim bietet in Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises Bürgerinnen und Bürgern über 80 Jahre die Möglichkeit, sich in der Stadthalle gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Es ist wichtig, dass wir jetzt schnellstmöglich die Impfungen vorantreiben und dafür Sorge tragen, dass gerade die älteren Menschen davon profitieren können, Sicherheit und Lebensqualität wiederzugewinnen“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler in einer Pressemitteilung.

Das mobile Impfteam des Landratsamts werde dazu in der ersten Aprilwoche an drei Tagen in der Stadthalle die Impfmöglichkeit anbieten. Die zweite Impfung werde in der zweiten Maiwoche angeboten.

Ewald Hestermann macht’s vor: Altluß-heims Altbürgermeister lässt sich in der Rheinfrankenhalle impfen. © Lenhardt

Die Verwaltung habe alle über 80- jährigen Bürger der Stadt angeschrieben und darüber informiert. Eine Terminvergabe sei nur für diejenigen möglich, die ein Schreiben von der Stadt erhalten haben. Eine Rückantwort kann schriftlich an das Rathaus gesandt werden, aber auch telefonisch und per E-Mail ist eine Terminvergabe möglich.

Die Bestätigung der Impfterminvergabe erfolgt schriftlich oder telefonisch, mit Angabe des Datums und der Uhrzeit zur Impfung. Da es aber nur eine begrenzte Anzahl an Impfdosen gibt, wird die Stadtverwaltung sich an die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg halten und nach der Altersgruppierung vorgehen.

Sollte jedoch absehbar sein, dass noch weitere Impftermine zur Verfügung stehen, werden auch Bürgerinnen und Bürger unter 80 angeschrieben und darüber informiert, kündigt die Verwaltung an. Das Angebot sei an die Hockenheimer gerichtet, die nicht die Möglichkeit haben, eines der Impfzentren im Kreis aufzusuchen und der besagten Altersgruppe angehören.

Der OB lobt in der Mitteilung die schnelle Umsetzung durch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Stadthalle: „Eine logistische Glanzleistung und auch die Vorbereitungen im Vorfeld sind großartig. Die Resonanz aus der Bevölkerung ist überwältigend, so dass wir hier guter Dinge sind, einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Virus zu leisten“, ergänzt Zeitler. zg