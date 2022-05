Stadtkapelle lädt zum zünftigen Waldfest

Am Traditionstermin, an Christi Himmelfahrt veranstaltet der Orchesterverein Stadtkapelle Hockenheim am Donnerstag, 26. Mai, das Waldfest. Wie gewohnt gibt es zu Festbeginn um 10 Uhr das Bayrische Frühstück, bestehend aus Weißwurst, Brezel und Weißbier damit sich die Vatertagsausflügler für den Tag stärken können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Alten Fahrerlager wird neben den allseits bekannten Gerichten wie Steaks, verschiedenen Würsten, Schnitzel, Wurst- und Kartoffelsalat die Speisekarte mit den hausgemachten Maultaschen ergänzt, die es wahlweise mit Kartoffelsalat oder in der Brühe gibt. Ebenso zu empfehlen ist die selbst gekochte Currysoße oder der gebackene Camembert als vegetarisches Gericht.

Zur Kaffeezeit lädt das reichhaltige Kuchenbüffet mit selbst gebackenen Kuchen und Torten zum Verweilen ein. Neben diesen kulinarischen Leckereien wird den Besuchern auch ein Rahmenprogramm geboten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Egerländerbesetzung

Die Hockenheimer Blasmusik, einer Egerländerbesetzung bestehend aus ambitionierten Stadtkapellenmusikern, wird zum Frühschoppen aufspielen.

Danach sorgen das Junior- und Jugendorchester für musikalische Unterhaltung, während sich die kleinen Besucher auf der Hüpfburg austoben können. Die Stadtkapelle freut sich darauf, viele Feiertagsausflügler zu begrüßen. zg