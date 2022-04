Stadtmeister wird gesucht

Hockenheim. Bei der badischen Jugendeinzel-Meisterschaft im Schach in Ettlingen wurde Jasmin Mersmann in der Altersklasse unter zehn Jahren weiblich mit fünf Punkten aus sechs Partien badische Vizemeisterin. Bei den Jungen holte Lias Piechatzek mit drei Punkten aus sieben Partien den 13. Platz von 21 Teilnehmern.

An diesem Freitag, 22. April, findet wegen der Ferien kein Jugendschach statt. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Um 19.45 Uhr startet die fünfte Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen.

Am Sonntag, 24. April, wird die neunte Verbandsrunde ausgetragen. Die zweite Mannschaft tritt in der Landesliga Nord 1 beim SK Weinheim 1911 an. Hockenheim III muss in der Bereichsliga Nord 1 auswärts gegen den SK 1946 Mannheim spielen. In der Kreisklasse A empfängt Hockenheim IV in der Zehntscheune den SK Weinheim 1911 II. Ebenfalls Heimrecht hat Hockenheim V in der Kreisklasse B und erwartet den SC 1922 Ketsch III. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr. mw

