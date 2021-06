Stadtradeln geht in den Endspurt

Hockenheim. Das Stadtradeln in Hockenheim geht in die letzte Etappe. Hinter der Aktion steht die Förderung der Landesinitiative Radkultur. Noch bis Freitag, 2. Juli, haben Teilnehmer Zeit, im Alltag möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und somit gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, sich ihrer Kommune oder ihrem Team anzuschließen. Mitradeln und Teams bilden können alle Bürger – ob Freunde, Kollegen, Schüler oder Studierende.

In diesem Jahr lohnt sich das Mitradeln gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima. Darüber hinaus prämiert die Stadt Hockenheim den Radler mit den meisten Kilometern. Er erhält eine HMV-Rennstadtkarte, mit der in Hockenheim eingekauft werden kann. Zusätzlich verlost die Stadt unter allen Teilnehmern eine weitere Rennstadtkarte. Weitere Informationen gibt es im Stadtradel-Flyer, der im Rathaus erhältlich ist.

Am einfachsten mit der App

Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können die Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS verfolgen und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Teamchat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern. zg

Info: Mehr Infos unter www.stadtradeln.de/hockenheim

