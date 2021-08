Stadtradler sparen acht Tonnen CO2 ein

Das Hockenheimer Ergebnis der Aktion Stadtradeln kann sich sehen lassen: 212 Radelnde haben im Aktionszeitraum von drei Wochen in 19 Teams rund 54 686 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht einer CO2-Vermeidung von acht Tonnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Diese hatte die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, an der kreisweiten Aktion teilzunehmen mit dem Ziel, in Teams möglichst viel Fahrrad zu fahren und Kilometer zu sammeln – ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Außerdem winkten den Teilnehmern Preise, die Oberbürgermeister Marcus Zeitler jetzt zwei Radelnden überreichte.

Das Stadtoberhaupt prämierte Christian Ryll für seine beeindruckende Leistung. Er ist unter allen Teilnehmern der Radler mit den längsten Distanz. Rund 1704 Kilometer legte er auf seinem Rennrad während der Aktion zurück. Diese Leistung ist kein Zufall, denn privat ist Christian Ryll im Team der ASG Tria Hockenheim sportlich aktiv. Er hat bereits am Ironman-Wettbewerb in Hawaii teilgenommen.

Für seine Leistung beim Stadtradeln erhielt Ryll eine HMV-Rennstadtkarte im Wert von 44 Euro als Anerkennung. Darüber hinaus hat die Stadt weitere 44 Euro-Rennstadtkarten unter allen Teilnehmern verlost. Daher händigte OB Marcus Zeitler einen weiteren Gutschein an Iris Walter vom Team der evangelischen Kirchengemeinde aus. Sie fuhr bei der Aktion 241 Kilometer.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler und die zuständige Mitarbeiterin der Stadt Stefanie Simonis sind sehr zufrieden mit den erbrachten Leistungen. „Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben wir in Hockenheim an Radlern und Kilometern ordentlich zugelegt. Das beweist, dass das Fahrrad als gesundes, umweltfreundliches und sportliches Fortbewegungsmittel in der Stadt immer mehr an Anerkennung gewinnt“, blickt Marcus Zeitler aufs Stadtradeln zurück.

Das belege auch das Alter der Radelnden. „Im Durchschnitt waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 44 Jahre alt. Fahrradfahren ist also in der Mitte der Gesellschaft angekommen und in allen Bevölkerungsgruppen akzeptiert und beliebt“, meint Zeitler. Er freut sich mit Stefanie Simonis bereits auf die Fortsetzung des Stadtradelns 2022. zg