Stadtverband der Hockenheimer Grünen beim Stadtradeln am Start

Hockenheim. Die Natur beginnt zu erwachen. Die wärmenden Sonnenstrahlen, die längeren Tage und der dabei sichtbare Pflanzenwuchs treibt die Menschen förmlich wieder ins Freie. So geht es auch den Hockenheimer Grünen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Auf die Räder und ab in die Natur“ heißt es wieder beim Stadtradeln vom 8. bis 28. Mai in Hockenheim. Teamcaptain Oliver Grein hat die Gruppe „Grüne Hoggene“ bereits angemeldet, Touren sind in Planung. Bereits am Freitag, 6. Mai, führt eine erste „Tour de Hoggene“ zu potenziellen Standorten für Windkraftanlagen in der Verwaltungsgemeinschaft. Bei weiteren Fahrrad-Touren stehen die Themen Wald und Wasser im Mittelpunkt. Dabei sollen unter anderem sowohl der Stand der Aufforstungen im Zuge des Motodrom-Umbaus als auch der Umgang mit Wasser und die Folgen des Klimawandels in der Kulturlandschaft in den Blick genommen werden.

Mit großem Interesse haben die Grünen die Installation der modernen Fahrradabstellanlage am Bahnhof in den vergangenen Wochen verfolgt. Was liegt da näher, als sich vor Ort einen genauen Einblick zu verschaffen. „Das ist richtig chic geworden“, blickt Stadtrat Christian Keller anerkennend über die zum großen Teil überdachten über 300 Fahrradparkplätze. Die Akzeptanz der neuen Anlagen durch die Nutzer lässt zwar noch etwas zu wünschen übrig, stellt Stadtratskollege Adolf Härdle fest. „Dies dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein“, meinte er.

Für Stadtrat Keller ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Bikertouren für das Jahr werden geplant und vorbereitet, das im Spätjahr „eingemottete Fahrrad“ wieder aus dem Keller geholt. Wie so oft, die Bremse zieht nicht richtig, die Schaltung hakt und klemmt, die Kette springt, das Tretlager knirscht, Anbauteile sind lose und die Beleuchtung funktioniert nicht.

Ohne Aufwand zur Werkstatt

„Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man ohne großen Aufwand – Autokofferraum auf, Fahrrad halb rein, langsam zur nächsten Fahrradwerkstatt am anderen Ort fahren – zeitlich und kostengünstig gesehen, Hilfe bekäme“, seufzt Keller und mit ihm wohl manch Fahrradenthusiast in Hockenheim.

Früher ging der Hockenheimer zum Mehne, zum Roth, zum Zieger oder zum Waibel. Ja, früher gab es sie noch, die Fahrradwerkstätten in der Stadt, die man bei solchen, zum Teil schwerwiegenden Mängeln, aufsuchen konnte. In Nostalgie schwelgen ist ja ganz schön, meinten die Vor-Ort-Teilnehmer am Bahnhof. „Eine Fahrradwerkstatt in der Schalterhalle, warum nicht?“, diese Frage hatten sich die Grünen bereits bei einem Vor-Ort-Termin vor eineinhalb Jahren gestellt. Keller findet es gut, dass immer mehr Menschen, nicht nur zu Fahrradtouren am Wochenende, ihren Einkauf oder Besorgungen in der Stadt tätigen und dabei auf das Fahrrad umsteigen. Nicht nur die Umstellung auf das E-Auto erfolgt, auch werde oft ganz auf das Auto verzichtet. Dies liege ganz im Sinne des klimafreundlichen Mobilitätskonzepts der Stadt und wirke sich positiv auf die Parksituation in unserer Innenstadt aus, ist der Stadtrat überzeugt.

Man war sich einig: Der Großen Kreisstadt stünde eine Fahrradwerkstatt gut zu Gesicht und für diese Idee lohne sich zu werben. Ein Austausch mit dem Hockenheimer Marketing-Verein werde angestrebt, an die Verwaltung soll ein Prüfauftrag gestellt werden, inwieweit eine Fahrradwerkstatt am Bahnhof oder in einem leerstehenden Ladengeschäft angeboten werden kann.

Auf dem Weg zur Arbeit, ohne große zeitliche Umwege, sein Fahrrad zur Reparatur oder zur kleinen Inspektion abgeben und zeitnah wieder abholen zu können: Das wäre doch was, meinen die Grünen. ah/zg