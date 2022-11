Stadtwerke Hockenheim warnen vor Betrügern

Hockenheim. Die Stadtwerke erhalten im Moment wieder vermehrt Rückmeldungen von Kunden, dass Trickbetrüger unterwegs sind. Diese geben am Telefon – meist mit einer Berliner Vorwahl (030) – an, mit den Stadtwerken Hockenheim zusammenzuarbeiten. Sie motivieren ihr Gegenüber durch Angabe falscher Tatsachen zur Herausgabe von Kundendaten, beispielsweise Zähler- oder Kundennummer.

Die Stadtwerke betonen, dass solch sensible Daten nicht am Telefon abgefragt werden, sondern direkt vor Ort, sodass sich die Mitarbeiter durch einen amtlichen Dienstausweis legitimieren können. „Es ist ausgeschlossen, dass diese Mitarbeiter der Stadtwerke Hockenheim sind, wir bitten hier um besondere Aufmerksamkeit“, heißt es in der Mitteilung.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadtwerke unter www.stadtwerke-hockenheim.de in den Kategorien „Service“, „Keine Haustürgeschäfte“.