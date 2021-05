Stadtwerke sicherer Partner

Die Stadtwerke Hockenheim haben erneut das ISMS-Zertifikat erhalten. ISMS steht für Informations-Sicherheits-Management System. Das Zertifikat belegt, dass der regionale Energieversorger auf sichere Art und Weise Informationen austauscht. Er bekam das Zertifikat nach ISO 27001 und IT-SIKAT wieder für die nächsten drei Jahre verliehen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Dafür seien unter anderem Begehungen im Umspannwerk Talhaus, in den Trafostationen und der Gasdruckregelstation durchgeführt worden. Nach der Dokumentation aller Prozesse und Anwendungen erhielten die Stadtwerke von der TÜV Austria Deutschland GmbH das ISMS-Zertifikat für 2021.

In die neue Zertifizierung floss viel Arbeit der Mitarbeiter ein, der Aufwand war hoch, heißt es in der Mitteilung. Viele Tests, Prüfungen und Dokumentationen waren erforderlich. Der Aufwand lohne sich aber: Effektive IT-Sicherheit habe für die Kunden und damit auch für die Stadtwerke eine große Bedeutung als verlässlicher Partner.

Katalog von Anforderungen

Das IT-Sicherheitsgesetz (ITSiG) trat 2015 in Kraft. Die Vorschriften ändern und ergänzen neben dem BSI-Gesetz (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) auch das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und weitere Gesetze. In diesen Zusammenhang hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) in Einvernehmen mit dem BSI einen Katalog von Sicherheitsanforderungen erstellt.

Dieser IT-Sicherheitskatalog umfasst Qualitätsanforderungen und Meldepflichten, die von den Betreibern kritischer Infrastrukturen wie den Stadtwerken Hockenheim gegenüber dem BSI und der Bundesnetzagentur zu erfüllen sind. zg