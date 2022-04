Standorte für „sauberen“ Strom suchen

Zu einer Fahrradtour der besonderen Art lädt der Verein Solardrom am Samstag, 23. April, ein: eine Fahrt rund um Hockenheim, bei der man sowohl Standorte als auch Ideen und Konzepte vorstellen und diskutieren will, wie Hockenheim bis 2030 seinen Energiebedarf vollständig aus erneuerbaren Energien decken könnte.

Auslöser war die Klimasondersitzung des Gemeinderats (wir berichteten), bei der Vereinsvorsitzende Michael Schöllkopf sein Strategiepapier „100 Prozent erneuerbare Energie für Hockenheim bis 2030“ vorgestellt hat, das noch über das von der Bundesregierung geforderte 80-Prozent-Ziel hinausgeht.

Deponie als PV-Standort

Mit dem Fahrrad sollen die Standorte angefahren werden, an denen sich Anlagen zur Erzeugung alternativer Energien installieren ließen. So berichtetet der Geschäftsführer der AVR-Energie Thomas Brümer über eine mögliche Photovoltaikanlage auf dem Deponiegelände an der B 39. Je nach Größe könnte mit einer solchen Anlage Strom für 400 bis 800 Privathaushalte erzeugt werden.

Die Tour beginnt um 10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Das Ende ist gegen 13 Uhr geplant. Die Gesamtstrecke beträgt acht Kilometer. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Information unter www.solardrom.info. zg/mf