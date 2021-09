Starke Truppe im Einsatz für die Bürger

Hockenheim. Die Stadtverwaltung Hockenheim ehrt zwölf Mitarbeiter für ihre teilweise jahrzehntelange Tätigkeit für die Kommune. Dabei wurden auch alle Jubilare berücksichtigt, die eigentlich im vergangenen Jahr eine Ehrung erhalten sollten – diese fiel wegen der Corona-Beschränkung aus. „In Hockenheim wird gerne gefeiert, vor allem bei einem so wunderbaren Anlass. Da dachten wir uns einfach: Dann ehren wir heute gleich noch die Jubilare dieses Jahres“, erläuterte Oberbürgermeister Marcus Zeitler zur Begrüßung der zu ehrenden Gäste im Restaurant „Rondeau“.

Der Rathauschef dankte den Jubilaren für ihre Arbeit und ihre Treue zur Stadtverwaltung. „Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso mehr freue ich mich, dass Sie dieses Gefühl der Verbundenheit empfinden und alltäglich am Arbeitsplatz für die Stadt leben“, sagte Zeitler zu den Jubilaren. Der OB weiter: „Wir sind eine starke Truppe, die viel erfolgreich schafft und zu der Sie gehören. Wir sind in vielen Bereichen besser, als das immer wieder behauptet wird. Das liegt auch an ihrer Arbeitsleistung. Dafür vielen Dank!“

Die Geehrten Für 40 Jahre Beschäftigung im öffentlichen Dienst wurden Dieter Reif von der Stadtbibliothek und Armin Hartmann vom Fachbereich Bürgerservice geehrt. Für 30 Jahre wurde Harry Schweikert vom Fachbereich Bauen und Wohnen ausgezeichnet. 20 Jahre sind Ines Poppitz, Fachbereich Bürgerservice, Doris Trautmann, Fachbereich Bürgerservice, Christian Engel, Fachbereich Bauen und Wohnen, Michael Notheisen, Fachbereich Finanzen Simone Hoffmann, Shared Service, Stadtwerke Hockenheim, Karin Weineck, Aquadrom. Ingrid Kammer, Aquadrom, Lucia Lang, Park-Kindergarten, Susanne Eustachi-Pitz, Hubäckerschule, tätig. Für zehn Jahre wurden Martina Kraus, Shared Service der Stadtwerke sowie Beate Eustachi und Manuela Bersch, beide im Aquadrom, geehrt. zg

Neben ihm und dem für Personal zuständigen Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg nahmen auch der Personalratsvorsitzende Johannes Lienstromberg, Stadtwerke-Leitung Martina Wilk und der Betriebsleiter des Aquadroms, Gregor Ries, an dieser kleinen Feierstunde teil. Aus dem Rathaus waren zudem die Fachbereichsleiter Daniel Ernst (Soziales, Bildung, Kultur und Sport) und Doris Trautmann (Bürgersservice) anwesend, die im Laufe der Veranstaltung selbst geehrt wurde.

Unter den Jubilaren hob Zeitler vor allem Dieter Reif, den Leiter der Stadtbibliothek Hockenheim und Armin Hartmann, den Abteilungsleiter Bürgerbüro/Standesamt, hervor. Beide wurden für ihre inzwischen 40-jährige Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst belobigt und erhielten dafür eine Dankesurkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ausgehändigt.

Nach der Ehrung nutzten die Kollegen der Verwaltung die Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen jenseits der Arbeit über verschiedene Themen ins Gespräch zu kommen. Dabei tauschten sie freilich viele Anekdoten über die Arbeit bei der Stadtverwaltung aus. Dazu trug neben den Speisen und Getränken die gesellige Atmosphäre des Treffens ihren Teil bei. zg