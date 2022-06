Starkregen: Über 30-mal Land unter in Hockenheim

Hockenheim. Unwetterartige Niederschläge haben der Freiwilligen Feuerwehr in der Nacht zum Montag sowie am Montagmorgen über 30 Einsätze beschert. Um 1.56 Uhr wurden die Wehrleute zum ersten vollgelaufenen Keller in die Gerhard-Hauptmann-Straße gerufen. Kurz nach der Alarmierung zu diesem Einsatz folgte die Einsatzstichworterhöhung auf „Hilfeleistung Unwetter“, weil innerhalb von kürzester Zeit weitere sieben Einsatzstellen gemeldet wurden, teilt die Feuerwehr mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis 5.30 Uhr arbeiteten die Kräfte insgesamt zwölf Einsatzstellen (allesamt Wasserschäden durch den Starkregen) im ganzen Stadtgebiet ab. Nachdem die erste Welle erledigt war, folgte um 5.47 Uhr eine weitere Alarmierung, die ebenfalls kurz darauf mit einer Stichworterhöhung auf „Hilfeleistung Unwetter“ einherging, weil wieder eine Vielzahl an Notrufen einging.

Bis 14.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu weiteren 20 Einsatzstellen im Stadtgebiet aus – allesamt Wasserschäden. Unterm Strich wurden zwischen 1.56 und 16 Uhr 33 Einsatzstellen abgearbeitet. Beteiligt waren sechs Fahrzeuge und rund 35 Angehörige der Feuerwehr.

Mehr zum Thema Blaulicht Brennender Baum verursacht langwierigen Einsatz für Brühler Feuerwehhr Mehr erfahren Gewitter Brühler Feuerwehr absolviert 16 Einsätze wegen Unwetter Mehr erfahren Feuerwehr im Einsatz Boot kentert auf Rhein Mehr erfahren

Unterstützt wurde die Feuerwehr durch die Bereitschaft Strom der Stadtwerke Hockenheim sowie durch den Bauhof Hockenheim, der die Hochwasserspundwände am Kraichbach im Bereich der Karlsruher Straße eingesetzt hat.

Neben dem Sachschaden, den die Feuerwehr Hockenheim nicht beziffern konnte, kam es zu keinen Personenschäden, meldet die Wehr. Hingegen kann der Biologe Uwe Heidenreich eine Reihe von Schäden aufzählen, die der Natur zugefügt wurden. Die Kanäle seien übergelaufen, die Abwasser ungeklärt in den Kraichbach eingeleitet worden. wie sich anhand der angespülten Feststoffe auf den Wegen zeigt.

Nicht überschwemmt wurde das HÖP-Gelände. Für den Biologen ein Indiz, dass das Prinzip der Schwammstadt funktioniert. Und mit Starkregenereignisse müsse immer öfter gerechnet werden. zg