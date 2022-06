Hockenheim. Die Gruppe „Begegnung Jung bis Alt“ der Lokalen Agenda lädt ein zum Treffen am Samstag, 4. Juni, von 10 bis 12 Uhr in den Forstpavillon im Gartenschaupark. Der Eingang ist das Drehkreuz am Schweriner Weg. Die Kinder fertigen Stempelbilder mit Naturmaterialien an. Dazu können kleine Plätzchenausstecher mitgebracht werden. Kinder brauchen dabei die Unterstützung eines Erwachsenen.

