Steuerbescheide verschickt

Die Stadtverwaltung Hockenheim hat die Steuerbescheide für das Jahr 2023 an die Bürgerinnen und Bürger zugestellt, teilt sie in einem Pressebericht mit. Dabei seien verschiedene Hinweise zu beachten.

Für die Grundsteuer wurden am Mittwoch, 11. Januar, die Steuerbescheide an diejenigen Grundstückseigentümer versendet, bei denen sich der Steuerbetrag geändert oder ein Eigentümerwechsel stattgefunden hat. Somit erhielt der Großteil der Steuerzahler für das Jahr 2023 keinen neuen Steuerbescheid.

Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung werden die im zuletzt ergangenen Bescheid ausgewiesenen Beträge zum Fälligkeitstermin abgebucht. Barzahler müssen die ausgewiesenen Beträge, mit Angabe des Buchungszeichens, fristgerecht zu den Fälligkeitsterminen überweisen, heißt es in der Mitteilung.

Zahlungspflicht trotz Verkaufs

Werden Grundstücke beziehungsweise wird Wohneigentum verkauft, so sei nach den gesetzlichen Bestimmungen der bisherige Eigentümer bis zum Erhalt des entsprechenden Grundsteuerbescheides zur Zahlung der Grundsteuer verpflichtet. Andere Vereinbarungen (zum Beispiel im Kaufvertrag) hätten nur privatrechtliche Bedeutung, berührten jedoch nicht die Zahlungspflicht (Steuerschuld) gegenüber der Stadt.

Hundehalter, die ihren Hund angemeldet haben, erhielten einen auf den 11. Januar datierten Steuerbescheid. Die Steuermarken – violett auf silbernem Grund – seien weiterhin gültig. Bei Verlust der Marke kann eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr von 15 Euro beim Fachbereich Finanzen, Steueramt, Marlene Birkenmeier, unter Telefon 06205/21 22 40, per E-Mail an m.birkenmeier@hockenheim.de oder schriftlich beantragt werden.

Seit 1. Januar 2020 könne auf Antrag für Hunde, die erfolgreich eine Schutz- oder Begleithundeprüfung nach den Statuten eines dem VDH angeschlossenen Vereins abgelegt haben, eine Ermäßigung von 24 Euro im Jahr gewährt werden.

Vergnügungssteuer für Automaten

Die Verwaltung weist darauf hin, dass Hunde, die älter als drei Monate sind, beim Fachbereich Finanzen, Steueramt schriftlich, per E-Mail an m.birkenmeier@hockenheim.de oder über das Online-Anmeldeformular anzumelden sind. Das Formular finden Hundehalter auf der Homepage der Stadt: https://www.hockenheim.de. Wer seiner Meldepflicht nicht nachkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet wird.

Jeder Aufsteller von Spielgeräten hat bis zum zehnten Tag nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres getrennt nach Spielgerät und Monat eine Steuererklärung bei der Stadtverwaltung Hockenheim abzugeben. Nach Eingang der Steuererklärung wird die Steuer durch einen Steuerbescheid festgesetzt. Die Vordrucke können bei Bedarf beim Fachbereich Finanzen, Steueramt, Stephanie Groß unter Telefon 06205/21 22 41 oder per E-Mail an s.gross@hockenheim.de angefordert werden.

Bei der Gewerbesteuer werden keine Jahresbescheide erstellt. Die zu zahlenden vierteljährlichen Vorauszahlungen ergeben sich aus dem zuletzt ausgestellten Steuerbescheid. Bei weiteren Fragen helfen die zuständigen Sachbearbeiterinnen des Fachbereichs Finanzen, Steueramt, Stephanie Groß unter Telefon 06205/21 22 41 oder per E-Mail an s.gross@hocken-heim.de sowie Marlene Birkenmeier unter Telefon 06205/21 22 40 oder per E-Mail an m.birkenmeier@hockenheim.de gerne weiter.

Einzugsermächtigung erteilen

Jeder Steuerpflichtige kann schriftlich eine Einzugsermächtigung erteilen, die folgende Daten enthalten soll: Buchungszeichen, Name und Anschrift, IBAN und BIC, Name der Bank sowie die Originalunterschrift. Vordrucke für Einzugsermächtigungen können bei der Stadtkasse Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/21 22 32 oder per E-Mail an stadtkasse@hockenheim.de angefordert werden. Alternativ kann das Formular auf der Homepage der Stadt unter https://www.hockenheim.de abgerufen werden. zg