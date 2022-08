Stichtag für Einschulung kostet Plätze

Im Jahr 2019 hat das Land Baden-Württemberg bei einer Änderung des Schulgesetzes beschlossen, den Einschulungsstichtag von ursprünglich 30. September schrittweise auf den 30. Juni vorzuverlegen. So war der Einschulungsstichtag im Schuljahr 2020/2021 der 31. August, für das Schuljahr 2021/2022 war es der 31. Juli und für das kommende Schuljahr 2022/2023 war nun der 30. Juni ausschlaggebend. Das klingt unspektakulär, stellt die Stadt Hockenheim aber wie viele andere vor ein Problem.

Denn, so erläutert Fachbereichsleiter Daniel Ernst, die Konsequenz daraus ist, dass Kinder, die das sechste Lebensjahr erst nach dem 30. Juni vollenden, nicht mehr schulpflichtig werden und ein weiteres Jahr die Kita besuchen müssen. So komme es zu einem „Stau“ im Bereich der Kindergartenplatzvergabe, der – wenn überhaupt – nur mit großem Aufwand, durch individuelle und flexible Lösungen und in enger Zusammenarbeit mit allen Trägern aufgefangen werden könne.

Den Unmut der Eltern, die wegen der neuen Regelungen nun länger auf einen freien Kitaplatz warten müssen und diesen oftmals zum gewünschten Zeitpunkt nicht erhalten, bekämen die Kommunen zu spüren, sagt Ernst.

Durch die Vorverlegung des Stichtags sei bereits in den vergangenen beiden Jahren die ohnehin schon angespannte Situation im Hinblick auf Platzkapazitäten und Personalverfügbarkeit strapaziert worden. Nun spitze sich die Situation dahingehend noch weiter zu, weil mehrere Krisen (Ukraine, Corona) mit der Neuregelung einhergehen und daneben ein massiver Fachkräftemangel im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher zu beklagen sei.

Ausnahmegenehmigungen aus Corona-Zeiten, die eine Anpassung des Mindestpersonalschlüssels ermöglicht haben, habe das Land zurückgenommen, was die angespannte Situation ebenfalls weiter verschärft. Die Kommunen – auch die Stadt Hockenheim – hätten über viele Wege auf diesen kritischen Umstand hingewiesen und um dringende Nachbesserung gebeten. Bisher leider erfolglos, sagt Ernst.

Die Stadt Hockenheim werde bei der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung die verschiedenen Einflüsse berücksichtigen, um für diese und noch kommende Herausforderungen möglichst gut aufgestellt zu sein. mm