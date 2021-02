Na, wenn sich die beiden Störche da mal nicht geärgert haben, dass sie so früh nach Hockenheim zurückgekehrt sind – bei dem Wetter. Unsere Leserin Martha Albrecht dagegen freute sich am Samstag, als sie das Paar hoch über der Unteren Hauptstraße entdeckte. „Sie waren fleißig dabei, ihr Nest zu säubern“, berichtet sie in ihrer E-Mail an die Redaktion, in der sie auch das obige Bild mitgeschickt hat.

Bis Montagabend war noch nicht bestätigt, dass sich bei den beiden Störchen wieder um Svea und Jonas handelt, die beiden Dauergäste im Nest. Doch es wäre schon eine Überraschung, wenn andere Tiere „eingezogen“ wären. Immerhin kommt Weißstorch Jonas schon seit 2009 in die Rennstadt, und seit 2014 nistet er dort mit Svea.

Nachwuchs im März zu erwarten

Es tut sich schon was im Nest hoch über der Unteren Hauptstraße: Unsere Leserin Martha Albrecht hat die beiden Störche am Samstag erstmals entdeckt und gleich auf den Auslöser gedrückt. Deshalb ist die Aufnahme nicht optimal. © Albrecht

Besonders früh fällt der Rückkehrtermin übrigens nicht aus, 2019 hatte Gabi Picke vom Naturschutzbund Svea am 29. Januar zum ersten Mal wieder entdeckt, ihr Partner kam damals zehn Tage später. Das hat sie ihm offenbar abgewöhnt . . . Nun haben die beiden noch Zeit, sich um ein schönes Zuhause zu kümmern, mit Nachwuchs ist erst Ende März zu rechnen. Bis dahin ist das Wetter hoffentlich besser. mm