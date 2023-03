Stolperstelle bei Rewe in Hockenheim ist beseitigt

Hockenheim. Leser Klaus Mann ist begeistert: Bis Ende März wollte die Zweigniederlassung Südwest der Rewe Markt GmbH die Stolperstelle zwischen dem Parkplatz ihres Markts in der Lußheimer Straße und dem Fußgängerüberweg mit Ampelregelung beseitigt haben, am Dienstag – also nicht einmal Mitte des Monats – sah Mann, dass die Ankündigung bereits umgesetzt war.

Wie berichtet, war der Hockenheimer im Dezember Zeuge gewesen, als eine Kundin an einem der beiden Bordsteine, die den Schotterstreifen zwischen Parkplatz und Gehweg einfassten, stolperte und stürzte. Er hatte sich an unsere Zeitung gewandt, die wiederum Rewe auf die Unfallgefahr hinwies.

Inzwischen ist die Stelle gepflastert, es gibt keine tückischen Übergänge mehr, die vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen Fußgängern und Radfahrern zur Falle werden könnten.