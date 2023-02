Straßburg entdecken

Der Freundeskreis Hockenheim-Commercy bietet einen Tagesausflug nach Straßburg an. Am Samstag, 22. April, geht es mit dem Reisebus in die bekannte Stadt im Elsass. Eine organisierte Schiffsfahrt mit deutschsprachigem Audioguide auf dem Fluss Ill mit dem Titel „Straßburg: eine 2000 Jahre alte Geschichte“ bildet den Anfang des Tagesausfluges.

Nicht weit von der Anlegestelle entfernt liegt das Straßburger Münster, wohl das Wahrzeichen der Stadt. Zentral gelegen bietet sich die Möglichkeit Straßburg zu Fuß oder mit dem Minizug zu erkunden. Auch verschiedene kulinarische Highlights, wie Eclairs zu probieren sowie eine Weinstube oder ein zünftiges französisches Brauhaus zu besuchen, stehen zur Auswahl. zg/mst