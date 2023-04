Strom ist nicht essbar

Zur gemeinsamen Mitteilung der Naturschutzverbände äußert sich Helmut Kief von der FDP Hockenheim. Strom könne man nicht essen, so der Stadtrat. „Diese einfache Feststellung müssen sich auch die baden-württembergischen Umweltverbände gefallen lassen, wenn sie die Aufhebung der Obergrenze für den Ausbau der Freiflächen-Obergrenze fordern. Die Verbände irren sich gewaltig, wenn sie denken, es würde der Biodiversität und dem Klimaschutz dienen, hierzulande wertvolle Ackerböden der Lebensmittelproduktion zu entziehen und großflächig mit Photovoltaik-Anlagen zu versiegeln“, heißt es weiter. Dadurch könne sich der Druck erhöhen, weitere Flächen in trockenen und bewässerungsintensiven Massenkulturen zu erschließen und in Südeuropa zu bewirtschaften oder im schlimmsten Fall – weitere Flächen Regenwald für die landwirtschaftliche Erzeugung zu roden, warnt der FDP-Stadtrat.

Weiter sagt Kief: „Auch der unvermeidliche Verweis auf Flächen, die zur Futtermittelerzeugung dienen, ist nicht hilfreich. Es ist allen Bürgern zu überlassen, ihren Fleischkonsum zu hinterfragen, aber der Welt ist nicht geholfen, wenn Futtermittel oder am Ende die ganzen tierischen Produkte aus dem Ausland importiert werden. Außerdem leistet die Nutztierhaltung einen wichtigen Beitrag als Produzent nicht synthetisch-chemischer Düngemittel, als Energielieferant durch Biogas und als Verwerter nicht essbarer Pflanzenbestandteile.“

Keine Konfliktlösung

Mit ihrer Pressemitteilung würden die Naturschutzverbände versuchen, nicht den Flächenkonflikt zwischen energie- und landwirtschaftlicher Produktion zu lösen: „Sie stellen sich einseitig auf die Seite der Nutzung für die Energieerzeugung. Und das, obwohl es im Land noch so viele Potenziale auf bereits versiegelten Flächen, auf Dächern gerade dort wo der Strom gebraucht wird, gibt. Die eigene Landwirtschaft ist kein Luxus, sie ist eine Lebensversicherung. Nur sehr leichtsinnige Leute lassen eine Versicherung fallen, um sich etwas anderes leisten zu können.“ hk