Stromleitung wird erneuert

Wegen der notwendigen und unumgänglichen Arbeiten an der Hauptstromleitung bleibt das Rathaus der Stadt Hockenheim am Freitag, 17. Juni, geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Da durch das Abstellen des Stroms die Server nicht zur Verfügung stehen und ebenfalls die Brandmeldeanlage nicht in Betrieb sein wird, ist die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gewährleistet. Aus diesen Gründen kann das Rathaus an diesem Tag nicht öffnen, auch die Stadtbibliothek bleibt am 17. Juni geschlossen.

Die Bereitschaftsdienste der Stadt sowie der Stadtwerke sind jedoch erreichbar. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung und dankt für das Verständnis.

