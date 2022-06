Strompreis sinkt leicht

Für die Kunden der Stadtwerke Hockenheim gibt es positive Nachrichten: Während das allgemeine Preisniveau in den vergangenen Monaten stetig gestiegen ist, werden Kunden für ihren Strom bald weniger ausgeben. Die Bundesregierung hat beschlossen, die EEG-Umlage zum 1. Juli auf null Cent zu senken. Der Wegfall der Umlage und der damit verbundene Preisvorteil wird vollständig an die Kunden weitergegeben. Die Absenkung vermindert den Brutto-Arbeitspreis für Strom in allen Tarifen um 4,43 Cent pro Kilowattstunde.

Eine Zählerstandablesung zum 30. Juni ist nicht notwendig. Die Preissenkung erfolgt automatisch. Der Stromverbrauch wird unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Verbrauchsunterschiede zeitanteilig berechnet und auf der Jahresendabrechnung ausgewiesen, heißt es in einer Stadtwerke-Pressemeldung. zg