Als gegen 0.15 Uhr endlich feststand, dass er den Einzug in den Landtag gegen viele Omen tatsächlich geschafft hatte, war Andreas Sturm nicht mehr wirklich in der Lage, in Jubelstürme auszubrechen - „ich war vollkommen fertig.“ Viele seiner Anhänger teilten ihm am Montagmorgen nach dem langen ungewissen Wahlabend noch ihr Bedauern mit, dass es nicht geklappt habe. Tatsache ist jedoch: Sturm

...