Stuttgarter Comedytrio kommt in die Hockenheimer Stadthalle

Hockenheim. Das siebte Programm von „Eure Mütter“ startete kurz vor dem Corona-Lockdown – um gleich darauf ausgebremst zu werden. Nun, nach zwei Jahren Programmpause, darf das Stuttgarter Comedytrio endlich wieder auf Tournee gehen und gastiert mit der Show „Bitte nicht am Lumpi saugen!“ am Donnerstag, 10. März, um 20 Uhr in der Stadthalle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über 20 Jahre ist es her, dass die drei „Mütter“ erstmals eine Bühne betraten und im Anschluss die Welt der Unterhaltung komplett auf links drehten. In ganz Deutschland und darüber hinaus wurden sie zu Lieblingen des Comedypublikums mit ihrer einzigartigen Mischung aus Wort, Musik und Akrobatik, heißt es in der Pressemitteilung zum Auftritt. Die sogleich einräumt, dass Akrobatik vielleicht etwas übertrieben sei.

Dass ihre Mischung aus Wort, Musik und Tanz tatsächlich einzigartig ist, davon haben sie bei ihren Auftritten im Pumpwerk und in der Stadthalle auch das Hockenheimer Publikum mehrfach überzeugt – zuletzt mit dem „Heißen Scheiß aus den Jahren 1999 bis 2010“, einem Best-of-Programm, im April 2019. Mit „Bitte nicht am Lumpi saugen!“ präsentieren sie zwei Stunden völlig neues Material, „für das ganz klar gilt: Volles Rohr – all killer, no filler!“, schreiben die „Mütter“ vollmundig in ihrer Ankündigung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann reihen jede Menge Songs und Sketche aneinander, mitten aus dem Leben, aber stets außerhalb des Gewöhnlichen. Die „Mütter“ geben einmal mehr alles – komplett zügellos, verdammt lustig und kein bisschen zimperlich. Also alles wie immer bei den drei Schwaben, bei denen der Programmtitel wieder rein gar nichts mit dem Bühnengeschehen zu tun hat.

Derzeit gilt die 3G-Regelung. Nachweise sind nur in digitaler Form erlaubt, ein amtliches Ausweisdokument muss bereitgehalten werden. Maskenpflicht besteht auch während der Veranstaltung am Platz. Karten gibt es für 27,50 bis 32 Euro beim Kartenvorverkauf der Stadthalle, Telefon 06205/21 10 12, E-Mail: tickets@stadthalle-hockenheim.de und im Kundenforum unserer Zeitung. mm/lj