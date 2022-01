Stuttgarter Kabarettist Mathias Richling präsentiert brandneues Programm „#2022“

Hockenheim. Mathias Richling wartet nicht auf Silvester – er zieht ganzjährig Bilanz. Hilfreich sind dabei wie immer Politiker nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem bösen Ausland, wo sich Populisten und Diktatoren ins Fäustchen lachen über unsere (hoffentlich) für Menschenrechte und Grundgesetz sensibilisierte Gesellschaft. Auch Tesla-Chef Elon Musk meldet sich zu Wort, wenn Richling am Sonntag, 30. Januar, um 18 Uhr mit seinem Programm „Mathias Richling #2022“ auf der Bühne der Stadthalle steht.

In der Corona-Krise hat sich das satirefähige Personal natürlich vervielfacht: Virologe Lothar Wieler vom RKI und Gesundheitsminister Spahn sind die Protagonisten, aber auch der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der zuerst Corona und danach heilbringende Tipps gegen das Virus in aller Welt verbreitet hat. Natürlich kommt die Kunst nicht zu kurz: Triviales von Andreas Gabalier und Florian Silbereisen oder vermeintlich Bedeutendes von Rolando Villazon, der anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven über dessen politische Botschaft für uns Heutige räsoniert. Da das Programm fast täglich aktualisiert wird, ist nicht auszuschließen, dass nicht nur die Texte, sondern auch das Personal Neuerungen erfahren.

Mathias Richling schaut nicht nur Poli-tikern genau aufs Maul. © Büro MR

Die Veranstaltung wird nach der am 30. Januar geltenden Corona-Verordnung des Landes durchgeführt. Derzeit gilt die 2Gplus-Regelung für Erwachsene. Nachweise sind nur noch in digitaler Form erlaubt, ein amtliches Ausweisdokument muss bereitgehalten werden. Maskenpflicht besteht auch während der Veranstaltung am Platz.

Karten gibt es von 26 bis 33 Euro beim Kartenvorverkauf der Stadthalle, Telefon 06205/21 10 12 . zg/lj

