„Wir sind die Kantine des Talhauses“, stellt Peter Wessalowski, der Geschäftsleiter des Globus-Marktes, scherzhaft fest, was jedoch nur eine andere Beschreibung dafür ist, dass der Supermarkt nicht nur dem täglichen Einkauf dient, sondern für viele Menschen auch eine beliebte Anlaufstelle für den Hunger zwischendurch ist. Ein Umstand, dem der Markt schon mit Restaurant und Metzger-Grill Rechnung trägt, der nun mit einem neuen Element abgerundet wird: der Snackinsel.

Ein Mosaiksteinchen, das im Angebot eines großen Einkaufscenters, wie es sein Haus verkörpert, gefehlt habe, betont Wessalowski. Die Kaffeerösterei Bonafede, die an diesem Platz mit ihrem Eisverkauf vertreten war, hat gleichfalls noch ihren Platz – sie ist mit Kaffeespezialitäten aus frisch gerösteten Kaffeebohnen aus ihrem Haus präsent.

Passend zum Kaffee gibt es an der Snackinsel eine große Auswahl an Kuchen, frische Waffeln werden vor den Augen der Kunden zubereitet und ein erfrischendes Eis darf gleichfalls nicht fehlen. Ob Eis oder Kuchen – alles wird frisch vor Ort in der firmeneigenen Eismanufaktur und Konditorei zu bereitet, wie der Geschäftsleiter nicht ohne Stolz anmerkt.

Wem der Sinn mehr nach Herzhaftem steht, der findet eine große Auswahl an Snacks, belegten Brötchen, Sandwiches, Paninis und vielem, was den Hunger schmackhaft stillt. Und auch hier gilt – alles frisch zubereitet in der hauseigenen Bäckerei von Stefan Gaus und seinem Team.

Die frischen Backwaren, seien es Brötchen oder Brot, gibt es übrigens auch im Einzelverkauf wie in einer Bäckerei. Der Kunde kann sich so individuell seine Wünsche erfüllen, während die Backwaren im Markt selbst meist in größeren Gebinden angeboten werden. Und, betont der Marktleiter, die Ware ist unverpackt und so ein Stück weit nachhaltig.

Momentan ist die Snackinsel schon gut frequentiert, dennoch träumen die Macher vom Globus schon von der Zeit nach Corona, wenn wieder eine Bestuhlung möglich ist. 16 Sitzplätze sind dann neben der Snackinsel vorgesehen, die zum Verweilen und sich stärken einladen. Im Außenbereich ist gleichfalls ein gastronomisches Angebot geplant, zwischen 30 und 40 Sitzplätze sollen dort zur Pause im Sonnenschein einladen.

Für das neue Angebot wurden in dem Einkaufsmarkt übrigens acht neue Stellen geschaffen, was die Bedeutung von Globus nicht nur als Einkaufsstandort im Talhaus, sondern auch als Arbeitgeber unterstreicht.

Schon jetzt ist Wessalowski vom Erfolg der Snackinsel begeistert. Von Beginn an habe das neue Angebot sämtlich Planzahlen übertroffen, was im Umkehrschluss unterstreiche, dass der Globus-Markt mit seinem Angebot eine Lücke geschlossen hat, einen Bedarf erfüllt, den die Kunden schon lange hatten. Oder, um nochmals auf die Eingangsworte des Marktleiters zurückzukommen, der von der Kantine des Talhauses sprach. Was angesichts der vielen Beschäftigten in der Nachbarschaft nicht von der Hand zu weisen ist.