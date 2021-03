Hockenheim. Die Pestalozzi-Schule hat einen Aufruf gestartet, sich bei einer Mitmachaktion „Wir vermissen unsere SuperheldInnen“ zu engagieren. Die aktuelle Situation stelle auch die Kinder vor große Herausforderungen, denen sie bisher mit Bravour begegneten, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Ziel der Aktion war, in Zeiten des eingeschränkten Schulbetriebes daheim kreativ zu werden.

Die Kinder setzten sich als Superheldin oder Superheld in Form von Bildern, Bastel- und Bauideen oder Fotos in Szene. Viele außergewöhnliche Beiträge seien in der Schule eingereicht worden, lautet die Bilanz. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Insgesamt nahmen aus allen Klassenstufen 40 einfallsreiche Schüler teil. Auch die Eltern, Geschwister und das Kollegium ließen sich für die Aktion begeistern und bereicherten diese durch erfrischende Beiträge.

Einige Schülerinnen und Schüler setzten sich mit dem großen Thema Corona künstlerisch auseinander. Es gab mehrere Superheldinnen, die das Coronavirus besiegten. Sogar ein Video von den „Anti Virus Kids“ wurde gedreht – echte Superhelden im Kampf gegen Corona.

Im Eingangsbereich der Schule sind nun alle Einsendungen zu sehen und auch auf der Homepage der Pestalozzi-Schule sind zahlreiche Fotos und das Video zu bewundern. Rektorin Isabelle Kunter und Konrektor Steffen Schneider dankten allen, die voller Elan mit dabei waren. Dazu zählt auch der Förderverein der Pestalozzi-Schule, der die Aktion unterstützte. Alle Teilnehmer erhalten einen Eisgutschein der Hockenheimer Eisdiele „La Pallina“ – da kann der Frühling kommen.

