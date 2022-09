Talente liefern Spannung

Über mehrere Tage erstreckten sich die Clubmeisterschaften der Kinder und Jugendlichen beim Tennisclub Hockenheim, die dann begannen, als die Schönwetterperiode des Sommers zu Ende ging. So wurde auch der von Jugendwart Christoph Heinzelmann zusammengestellte Terminplan aufgrund von Regenunterbrechungen immer wieder ein wenig durcheinandergewirbelt, denn die Tennishalle bot sich bei Regen stets als Ausweichmöglichkeit an, und es war von Vorteil, dass wegen des Ziegelmehlbodens in der Halle keine speziellen Hallentennisschuhe erforderlich waren.

Das hinderte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch nicht daran, mit großer Leidenschaft um die Punkte zu kämpfen. So dauerten einige Matches fast zwei Stunden und eines mit dem Match-Tiebreak noch länger. Doch fieberten die Kinder und Jugendlichen der Siegerehrung entgegen, zu der sich dann auch zahlreiche Angehörige auf der Tennisanlage einfanden, die von den ehrenamtlichen Helfern aufmerksam bewirtet wurden. Hervorzuheben ist dabei Michael Mayer, der als Grillmeister am Grill für köstliche Steaks und Würstchen sorgte. Bei der Siegerehrung würdigte Jugendwart Christoph Heinzelmann die in den Matches gezeigten Leistungen, ehe die Siegerinnen und Sieger die Pokale und Urkunden im Empfang nehmen konnten.

Die insgesamt sechs Altersklassen trugen jeweils einen eigenen Wettbewerb aus. In der Klasse der gemischten U9-Klasse triumphierte Adrian Thönnes vor Emilia Graf, während sich Noah Odour bei der U10 vor Sophia Sava durchsetzen konnte. Die beiden Altersklassen U12 und U18 hatten jeweils ein rein männliches Teilnehmerfeld. Der Sieg bei den Unter-Zwölf-Jährigen ging an Edwin Kruser, der vor dem Zweitplatzierten Niko Breckel landete. Die U18 Konkurrenz gewann Nikolaus Rothbauer vor Moritz Dietel. In der männlichen U15 setzte sich Julian Dietel vor Mattis Rivas durch. Gleiche gelang Leni Flaig bei den Damen vor Emilia Stephan. hee