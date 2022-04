Hockenheim. Ein Führerhaus eines 40-Tonnen-Sattelzuges ist nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort am Mittwochwochmorgen gegen 9.30 Uhr an der Tank- und Rastanlage Am Hockenheimring-West in Brand geraten. Nach Polizeiangaben befand sich der Lkw 100 Meter vor der Tankstelle.

Das Führerhaus brannte dabei vollständig aus, die Ladung Papier konnte gerettet werden. Warum es zum Feuer kam, sei bislang noch unbekannt. Teile der Tank- und Rastanlage sind aktuell gesperrt.