Von Jakob Roth

Der amerikanische Limonadengigant Coca-Cola ist international für seine kreativen und originellen Werbekonzepte bekannt. Slogans wie „Taste the feeling“, einprägsame Fernsehspots oder Kultcharaktere wie der Weihnachtsmann machen das rot-weiße Imperium in fast jedem Land der Welt sichtbar. Für viele ist es daher ein Traum, einmal im Leben in die magische Colawelt

...