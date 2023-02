Hockenheim. Die Reilinger Straße in Hockenheim wird in Höhe des Med-Centers von Montag, den 27. Februar 2023 bis voraussichtlich Mittwoch, den 08. März 2023 für Straßenbauarbeiten teilweise gesperrt. Betroffen ist die Abbiegerspur in die Ringstraße. Während der Bauarbeiten kann von der Reilinger Straße nicht in die Ringstraße abgebogen werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Hockenheimer Stadtverwaltung bittet um Beachtung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1