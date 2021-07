Telekom startet Glasfaserausbau im Gewerbegebiet Talhaus in Hockenheim

Hockenheim. Die Telekom startet an diesem Donnerstag mit dem Ausbau ihres Glasfaser-Netzes im Gewerbegebiet Talhaus in Hockenheim. Das teilte der Konzern ebenfalls am Donnerstag mit. Damit werden Bandbreiten bis zu 1 Gbit/s möglich. Ab Anfang 2022 sollen laut Unternehmensangaben 370 Gewerbetreibende vom schnellen Internet profitieren. „Wir freuen uns, dass unser Gewerbegebiet Talhaus in Kürze mit schnellem Internet versorgt sein wird. Schnelles Internet ist heute einfach notwendig – sei es für den privaten Gebrauch oder für Gewerbetreibende als wichtiger Standortvorteil. Mit der Telekom haben hierfür einen starken Partner“, wird Marcus Zeitler, Oberbürgermeister von Hockenheim, in der Mitteilung zitiert. „Die Digitalisierung schreitet voran, nicht erst seit dem Ausbruch des Coronavirus. Wir begrüßen als Stadt deshalb jede Maßnahme, die unsere Unternehmen in Hockenheim dabei unterstützt.“

Insgesamt wird die Telekom laut eigenen Angaben rund 14 Kilometer Glasfaser verlegen und neun Multifunktionsgehäuse und Netzverteiler mit moderner Technik aufstellen. Die Unternehmen im Gewerbegebiet mussten für den Anschluss an das neue Glasfasernetz ihr Interesse gegenüber der Telekom signalisieren: In kürzester Zeit waren die erforderlichen 30 Prozent abgeschlossener Vorverträge erreicht. Unternehmen oder Eigentümer und Eigentümerinnen im Gewerbegebiet, die noch keinen Glasfaseranschluss oder Tarif beauftragt haben, könnten dies jederzeit nachholen.