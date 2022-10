Tempomessgerät in Schwetzinger Straße

Wird in der Schwetzinger Straße gerast? Eine Anwohnerin hat sich mit dieser Beschwerde an die Freien Wähler gewandt, deren Fraktionsvorsitzende Gabi Horn das Thema in der Gemeinderatssitzung vorbrachte. Vor allem in den Abend- und Nachtstunden werde das 50er-Limit nicht eingehalten, berichtete Horn. Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg sicherte zu, die Stadt werde ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät aufstellen, das die gemessenen Daten nicht nur anzeigt, sondern auch aufzeichnet. Die Auswertung der Daten könne Aufschluss über mögliche Konsequenzen geben.

Auf ein Unfallrisiko am Ausgang der Zehntscheune machte Helmut Kief (FDP) aufmerksam. Nachts sei der Bereich nicht ausreichend ausgeleuchtet, sodass die dunklen Sitzklötze nicht gut sichtbar sind, was Besucher zum Stolpern gebracht habe. Eine LED-Lampe können hier für mehr Sicherheit sorgen.

Ihre Bank zurück wollen Anwohner des Drossel- und Falkenwegs, hat Fritz Rösch (CDU) erfahren. Die zur Geselligkeit einladende Sitzgelegenheit, nach Jahrzehnten überholungsbedürftig, sei vom Bauhof demontiert worden, aber nicht wieder zurückgekehrt. Stattdessen seien ein Abfalleimer und ein Hundekottütenspender aufgestellt worden. Damit sind die Anwohner nicht glücklich, betonte Rösch.

Adolf Härdle (Grüne) erinnerte an seine Nachfrage nach Energiesparmaßnahmen durch die Kommune. In anderen Gemeinden sei dies in den Gremien thematisiert worden. Härdle bat um einen Bericht im Technischen Ausschuss, was die Verwaltung unternehme. Der Bürgermeister sagte dies zu und versicherte, alle Vorgaben würden beachtet. mm