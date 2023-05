Tennisclub Hockenheim startet sportlich ins 60. Jahr

Hockenheim. Der Tennisplatz war am vergangenen Wochenende der Schauplatz eines großartigen „Tags des Tennis“. Zahlreiche Tennisfans und Familien kamen zusammen, um die Saisoneröffnung zu feiern.

Zusätzlich zu den Probetrainings für Groß und Klein gab es ein buntes Rahmenprogramm, das für jeden etwas zu bieten hatte und von Chef-Trainer Marian Voinea koordiniert wurde. Es beinhaltete unter anderem eine Ballschule für Kleinsten und eine Hüpfburg, während die Erwachsenen sich bei einem Aperol Spritz, Kaffee, Kuchen oder einem Grillwürstchen entspannen konnten. Ein Ausstatter verkaufte am Stand Sportbekleidung und die neusten Schlägermodelle für die kommende Saison.

Tennisclub in Hockenheim: Showkampf begeistert

Vorsitzende Elfi Büchner war sehr zufrieden – insgesamt war der „Tag des Tennis“ in Hockenheim ein voller Erfolg und ein perfekter Start in die neue Tennissaison. Besonders aufregend sei das Show-Match zwischen Adrian Voinea (ehemals Top 50 der Weltrangliste) und dem Hockenheimer Oberbürgermeister Marcus Zeitler gewesen. Die beiden Spieler lieferten ein Spektakel, das die Zuschauer begeisterte, so die Vorsitzende. Die Stimmung auf dem Tennisplatz sei fantastisch gewesen und habe das Publikum in beste Laune versetzt.

Der Vorstand Vorsitzende Elfi Büchner .

. Jugendwart Christoph Heinzelmann .

. Beisitzerin Presse Leonie Neuberger , Beisitzer Technik Jürgen Kruser. Beisitzerinnen Vergnügen Jessica Egenlauf und Martine Kurda .

, Beisitzer Technik Jürgen Kruser. Beisitzerinnen Vergnügen Jessica Egenlauf und . Kassenprüfer Waltraud Jourdan und Michaerl Biewald.

und Michaerl Biewald. Ehrenrat Klaus-Peter Foitzik , Heinz Graf, Walter Kreimes und Ewald Schmeckenbecher . hee

Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr das Eltern-Kind-Turnier, bei dem die jüngeren Spieler mit ihren Eltern/Onkels/Tanten als Team antraten. Insgesamt 14 Kinder und Jugendliche hatten sich bei Jugendwart Christoph Heinzelmann angemeldet.

Sieger in der jüngeren Gruppe waren Matthias Sava und sein Vater Mihai, der zweite Platz ging an Neela Rese und ihre Tante Nathalie, den dritten Platz belegte Mia Mellein mit ihrem Vater Alex.

Sieger in der älteren Gruppe waren: Edwin Kruser mit seinem Vater Jürgen, vor Ilja Neumüller mit seinem Vater Dimitrij und Sophia Sava mit ihrem Vater Mihai. Der Förderverein des Tennisclubs hatte noch eine große Überraschung im Gepäck: Vorsitzender Heinz Egenlauf übergab dem Verein drei Stepper, die ab sofort für das Konditionstraining der Jugend verwendet werden können.

Tennisclub Hockenheim hat Weichen für die Zukunft gestellt

Einige Tage zuvor wurden bei der Hauptversammlung des Vereins die Weichen für die Zukunft gestellt. Vorsitzende Elfi Büchner berichtete dabei zunächst über das zurückliegende Geschäftsjahr. In diesem Zusammenhang stellte sie fest, dass im Jugendbereich wie stets eine große Fluktuation zu verzeichnen sei, dass aber Abgänge durch Neueintritte gut kompensiert würden und die Zahl der Mitglieder insgesamt bei rund 550 liegt. Dabei werde die Integration neuer Mitglieder durch die Aktion „Tennis-Xpress“ gefördert, die von Diethelm Christen, Gerd Hahn und Peter Kerle gestaltet wird.

Büchner erwähnte weiter, dass Instandhaltungsarbeiten wie das Streichen der Fenster, die Wartung der Dachrinnen und mehr durchgeführt wurden und dass beschlossen worden sei, eine Schließ- sowie eine Überwachungsanlage anzuschaffen. Die Vorbereitungsarbeiten für den Jugendraum wurden abgeschlossen, damit das Projekt „Anpfiff Jugendräume“, das von „Anpfiff ins Leben“ mit der Unterstützung der Dietmar-Hopp-Stiftung initiiert wurde, weitere Fortschritte machen und zu einem erfolgreichen Ende geführt werden könne.

Die Energieproblematik, die sich wegen Heizung und Beleuchtung der Tennishalle als schwierig darstelle, habe durch eine Reduzierung der Hallentemperatur und ein umfangreiches Energiemanagement durch Herbert Büchner abgefedert werden können. Zudem wies sie darauf hin, dass am 2. Juli der Jubiläumstag, 60 Jahre TCH auf der Tennisanlage stattfindet. An diesem Tag würden drei Mannschaften ihre Verbandsspiele auf der Anlage austragen und verschiedene Ehrungen erfolgen, beendete Büchner ihre Ausführungen.

Energiekrise hinterlässt auch beim Tennisclub Hockenheim Spuren

Zur Kassenlage berichtete der zweite Vorsitzende Matthias Bach, dass der TCH die durch Corona und den Ukrainekrieg verursachte finanzielle Problematik auch dank der staatlichen Hilfen einigermaßen unbeschadet überstanden habe. Zur Kassenprüfung erklärte Michael Biewald, alle Konten würden präzise geführt.

Sportwartin Katrin Roubanis vermeldete den Erfolg, dass die Mannschaften Herren 60 und Herren 65 jeweils in die nächsthöhere Klasse aufgestiegen seien. Die erste Herrenmannschaft und das Team Damen 30 hätten den Aufstieg knapp verpasst.

Jugendwart Christoph Heinzelmann stellte fest, dass die Tennisschule Marian Voinea mit dem Trainerteam nun bereits seit sechs Jahren für das Tennistraining verantwortlich sei und dass die Ballschule für die Allerjüngsten durch Jugendliche des Vereins unterstützt werde. Im Jugendbereich soll ein junger Mann eingesetzt werden, der beim TCH sein freiwilliges soziales Jahr ableisten wird, mit dem Ziel, wieder eine Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten anzustreben.

Tennisclub Hockenheim plant Herbstball

Laut Beisitzerin für die Verwaltung der Tennishalle, Ingrid Classen, war die Hallenwintersaison im Geschäftsjahr durch die Pandemie praktisch nicht beeinträchtigt. Für die Vorbereitung auf die Freiplatzsaison empfiehlt sich die Halle, die mit einem gelenkschonenden Ziegelmehlbelag ausgestattet ist. Ferner mussten die Hallenpreise wegen der geänderten Energiesituation geringfügig angehoben werden.

Christian Kramberg, Beisitzer für Internet und Marketing, erläuterte, welche Funktionalität das zu installierende Überwachungssystem aufweisen wird, bei dem der Datenschutz uneingeschränkt berücksichtigt werde. Weiter berichtete er über die Fortschritte im Projekt „Anpfiff Jugendräume“, das er seit der Beantragung durch ihn auch betreut. Eine Energieberatung, die in diesem Zusammenhang vorgenommen wurde, habe dem TCH bestätigt, energetische Anforderungen aus einschlägiger Sicht zu erfüllen.

Jessica Egenlauf vermeldete als Beisitzerin für Vergnügen, dass nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wieder ein Herbstball sowie ein winterliches Grillfest veranstaltet wurden.

Abschließend wurde über die Anpassung der Mitgliedsbeiträge diskutiert. Die vom Vorstand erarbeitete Beitragsstruktur nahm die Mitgliederversammlung einstimmig an.