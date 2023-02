Termin für Heavy-Metal-Festival "Download" steht fest

Aller guten Dinge sind drei: Nach dem Auftritt von Bruce Springsteen und seiner E-Street-Band am 21. Juli und dem von deutschen Stars geprägten Glücksgefühle-Festival vom 14. bis 17. September steht nun auch das Datum des dritten großen Musikevents auf dem Hockenheimring fest. Die zweite Ausgabe von „Download Germany“ geht am Freitag, 23., und Samstag, 24. Juni, über die Bühnen im Motodrom.

Veranstalter Live Nation Deutschland hat am Montag „zwei spektakuläre Tage voll bestem Heavy Metal und Rock“ angekündigt, ohne bislang konkret Bands zu nennen, die auftreten. Der deutsche Ableger des seit 2003 stattfindenden englischen „Download“-Festivals auf dem Donington Park Circuit hatte am 24. Juni 2022 Premiere mit „Metallica“ als Headliner. Der Kartenvorverkauf soll laut Live Nation in Kürze beginnen. mm