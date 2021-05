Termin ohne Priorisierung

Die Stadtverwaltung drückt beim Impfen der Bevölkerung aufs Tempo. Sie bietet in Kooperation mit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis erneut ihren Bürgern an, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Dafür kommt das mobile Impf-Team des Landratsamts von Dienstag, 8. Juni, bis Samstag, 12. Juni, in die Stadthalle.

Die Vergabe der Impftermine für das mRNA-Vakzin erfolgt nach der Reihenfolge der schriftlichen Anmeldungen. Die Anmeldung ist nur per E-Mail unter impfung@stadthalle-hockenheim.de möglich. Es gibt keine Prioritätenliste für die Impfungen, alle Bürger ab dem 18. Lebensjahr können sich anmelden.

„Wir setzen uns dafür ein, dass wir jetzt schnellstmöglich die Impfungen vorantreiben. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir das mobile Impf-Team des Kreises erneut für Hockenheim gewinnen konnten“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Die Aktion wird dabei tatkräftig durch Mitarbeiter der Stadt und vor allem der Stadthalle Hockenheim unterstützt. „Die letzte Impf-Aktion im März war auch dank der großen Flexibilität dieser Helfer sehr erfolgreich. Daher liegt eine Fortsetzung der Aktion in der Stadthalle nahe“, so Zeitler. zg