Testfahrten zur DTM-Trophy auf dem Hockenheimring

Hockenheim. Bei den offiziellen Testfahrten der DTM-Trophy am Montag fuhr Daniel Gregor aus Maikammer bei Neustadt an der Weinstraße in beiden Sitzungen am Vormittag und Nachmittag die Bestzeit auf dem Hockenheimring. Der erst 16-jährige Pfälzer startet für das KÜS Team 75 Bernhard von Langstrecken-Weltmeister und Le Mans-Gewinner Timo Bernhard. Der Youngster ist Pilot eines Porsche Cayman 718 GT4 RS mit der Startnummer 25. Am Vormittag fuhr Daniel Gregor in seinem Porsche die Bestzeit von 1:48,626 Minuten und war nur 0,058 Sekunden schneller als BMW-Pilot Theo Oeverhaus (1.48,684) von Walkenhorst Motorsport. Dritter war Moritz Löhner (München/BMW) in 1:48,817 Minuten von FK Performance. Am Nachmittag konnte Daniel Gregor seine Zeit in 1:48,350 Minuten sogar noch um 0,276 Sekunden verbessern. Als Zweiter hatte Theo Oeverhaus in 1:48,473 Minuten nur 0,123 Sekunden Rückstand, Drittschnellster war der Niederländer Colin Caresani (BMW/Project 1) in 1:48,611 Minuten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Trainingstag war Daniel Gregor, der von der ADAC Stiftung Sport in München gefördert wird, sehr zufrieden: „Ich bin gleich gut mit dem Porsche zurechtgekommen und konnte schnelle Zeiten fahren. Es macht sehr viel Spaß, ich freue mich schon auf den Saisonauftakt im Mai auf dem Lausitzring.“

Daniel Gregor mit Martin Tomczyk © Michael Sonnick

Die DTM-Trophy ist sehr ausgeglichen, im ersten Training waren elf Fahrer innerhalb von 0,917 Sekunden, beim zweiten Training waren es dann sogar 13 Fahrer innerhalb von nur 0,971 Sekunden. Laut dem Serienmanager Martin Tomczyk, der 2011 auf Audi die DTM gewann, haben sich bisher 20 Fahrer für die DTM-Trophy 2022 eingeschrieben.

Der Saisonauftakt der DTM-Trophy 2022 findet vom 20. bis 22. Mai auf dem Lausitzring statt, das Finale wird vom 7. bis 9. Oktober auf dem Hockenheimring ausgetragen. Drei von den sieben Veranstaltungen finden im Ausland statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2