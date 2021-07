Hockenheim. Das Corona-Testzentrum beim OBI in der Ludwigshafenerstr. 3 in Hockenheim wird am Montagabend, 5. Juli, geschlossen. Das teilte ein Sprecher des Betreibers am Freitag mit. Als Grund wird die zu geringe Nachfrage durch fallende Inzidenzen und weitere Lockerungen angegeben.

