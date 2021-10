Texte nähren Zuversicht

In diesem turbulenten zu Ende gehenden Jahr mit seinen Höhen und Tiefen, geprägt von Verzicht und Zuversicht, ist der alternative Adventskalender wieder zu den Öffnungszeiten im evangelischen Pfarramt erhältlich. „Vergesset nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam.“ Dieses Zitat aus einem Gedicht von Rose Ausländer könnte man auch über den Inhalt des „Anderen Advents“ stellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den Sonntagen des Kalenders reisen die Leser mit Stella, einer jungen Frau, der sie unter der Überschrift „Die vierte Königin“ begegnen und die überraschende Entdeckungen macht. Vom 27. November bis zum 6. Januar sind sie an den Wochentagen unterwegs – mit Friedrich Schorlemmer zum Ort des Glaubens, mit Wolfgang Borchert nach Blankenese und mit Zsuzsa Bánk in der Zeit. Die Gedichte, Geschichten und Erzählungen möchten zum Nachdenken einladen über unsere Zeit, unser Miteinander und unsere Zuversicht, schreibt die Kirchengemeinde. zg