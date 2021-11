Charlene (32) und Florian (36) Gallant fehlen die Worte. „Ich bin immer noch platt“, sagt der Hockenheimer am Montagmorgen beim Telefongespräch, nachdem er und seine Frau am Sonntagabend bei „The Voice of Germany“ ins Viertelfinale eingezogen sind. „Ich habe es immer noch nicht realisiert“, sagt er, seine Frau stimmt ihm zu.

Ein aufregender Abend liegt hinter dem Ehepaar, das

...