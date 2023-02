Theaterworkshop für Kinder im Pumpwerk Hockenheim

Hockenheim. Das Team des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk hat sich wieder einiges einfallen lassen, um Kindern interessante Ferienerlebnisse zu bieten. Damit diese ihre Aktivitäten besser planen können, sind bereits jetzt zahlreiche Angebote in der neuen Frühjahrsbroschüre des Kinder- und Jugendbüros abgedruckt. Zudem ist alles online unter www.hockenheim.feripro.de zu finden.

In den Osterferien heißt es dieses Mal „Vorhang auf für „Ferien in Fantasia“. In Kooperation mit der Karlsruher Schauspielschule Imagine bietet das Kinder- und Jugendbüro einen viertägigen Theaterworkshop an. Dabei geht es auf eine Reise ins Reich der Fantasie. Mögliche Inspiration könnte die Frage sein, wohin es in den Ferien geht. Auf den Mond? Auf eine Pirateninsel? In diesem Kurs kann man alles erleben, überall hinfahren und alles sein, was man möchte. Man muss es nur erfinden.

Theaterkurs im Pumpwerk Hockenheim

Gemeinsam gilt es, die Bretter, die die Welt bedeuten, zu erobern und am Ende allen zu zeigen, was es dort zu erleben gab. Der Theaterkurs soll vor allem die Lust am Spiel sowie den Mut und das Selbstvertrauen wecken, sich in verschiedenen Rollen selbst neu zu entdecken.

Wer sich auf eine Abenteuerreise in den Wald begeben möchte, hat dreimal die Möglichkeit dazu: einmal in den Pfingstferien und zweimal im Sommer. In diesem Jahr dreht sich alles darum, den Wald in seinen verschiedenen Facetten zu erleben. Es werden eigene Naturfarben hergestellt und mit den Materialien gebastelt, die im Wald zu finden sind. Das Kennenlernen von Kräutern, Bäumen und Tieren steht ebenso auf dem Programm wie das Fährtenlesen und der Umgang mit einem Taschenmesser.

„Stadtabenteuer“ im Pumpwerk Hockenheim

In den Sommerferien gibt es zusätzlich zwei Ferienwochen im Pump-werk – einmal zu Beginn und einmal am Ende der Ferien. Sowohl in- als auch outdoor warten spannende Abenteuer mit viel Spiel, Spaß und Kreativität auf die Teilnehmenden. Beim „Stadtabenteuer“ wird im Pumpwerk eine eigene kleine Stadt nachgestellt. Die Kinder dürfen eine Stadtordnung sowie eine Währung entwerfen. Zudem schlüpfen sie in verschiedene für eine Stadt wichtige Rollen und übernehmen beispielsweise das Amt des Bürgermeisters oder arbeiten als Handwerker.

Außerdem gehen die Kinder auf eine kleine Tour durch Hockenheim und besuchen verschiedene Einrichtungen wie beispielsweise das Rathaus.

Spannend geht es auch auf der Pumpwerksommerfreizeit weiter. Denn: Hier ist Spürsinn gefragt. Es gilt zu erlernen, was man als Detektiv so alles braucht und spannende Kriminalfälle mit den berühmtesten Spürnasen aller Zeiten zu lösen. Ausgangspunkt ist das Gemeinschaftszentrum Trippstadt. Das Team des Pumpwerks freut sich auf alle, die sich mit ins „Detektivabenteuer“ stürzen.

Eine unverbindliche Voranmeldung für das Ferienprogramm ist ab Freitag, 3. März, ab 17 Uhr online unter www.hockenheim.feripro.de möglich. Die Anmeldeunterlagen für eine verbindliche Buchung sowie alle weiteren Informationen erhalten die Eltern nach Abschluss der Buchungsfrist.

Für sonstigen Fragen rund um die Angebote können sich Jugendliche und Eltern gerne telefonisch unter 06205/21 15 00 oder per E-Mail an kjbuero@pumpwerk-hockenheim.de an das Team des Kinder- und Jugendbüros wenden.