Themen sind breit gefächert

Die aktuelle Vortragsreihe der Volkshochschule richtet sich an Zuhörer jeden Alters, die an gesellschaftlichen, gesundheitlichen, künstlerischen oder lebenspraktischen Themen interessiert sind. Neben spannenden Vorträgen soll es auch einen regen Austausch mit den Referenten geben. Die Vorträge finden in der Regel donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr in der Zehntscheune, Mittlere Mühlstraße 4, statt. Der Raum ist barrierefrei erreichbar.

Das Programm im Überblick:

10. März: Gutes so nah! Bauen in der Region – Mannheim, Heidelberg, Weinheim. Referentin: Dorothee Oettli.

17.März: Briefe aus Zürich – Studentinnen 1890. Referentin: Ulrike Halbe-Bauer.

24. März: Hans Christian Andersen – Das Leben, ein Märchen. Referentin: Dr. Anke Pohsner.

31. März: Prostituierungspolitik wohin: Zum nordischen Modell (Sexkaufverbot). Referent: Dr. Richard Heil.

7. April: Der Euro – Fluch oder Segen – Über Sinn und Wahnsinn der Währungsunion. Referent: Daniel Dutzi.

14. April: China – von welcher Bedeutung ist die Politik für eine weltweite Entwicklung? Referent: Heinz Antes.

28. April: Gabriele Aghion – Modeschöpferin und Mäzenin. Referentin: Diana Liesegang.

5. Mai: Fibromyalgie – Fragen und Antworten aus der Sicht der chinesischen Medizin. Referentin: Dr. Mercedes Riegel.

12. Mai: „Fräulein Nettes kurzer Sommer – Das Leben der Annette von Droste-Hülshoff“. Referentin: Dagmar Krebaum.

19. Mai: Depression, einfach nur traurig oder depressiv? Referentin: Dr. Antje Huber.

2. Juni: Katharina von Siena, die in Kirche und Politik Spuren hinterließ. Referentin: Dr. Adelheid von Hauff.

23. Juli: Wirtschafts-Standdort Deutschland – Künstliche Intelligenz. Referentin: Samina Tabassum.

30. Juni: Ludwig van Beethoven – auch der Unbekannte. Refrentin: Dr. Marion Fürst.

Eine vorherige Anmeldung bei der Volkshochschule ist in der Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16a, unter Telefon 06205/92 26 49 oder per E-Mail an die Adresse info@vhs-hockenheim.de erforderlich. vhs