Thorsten Gut

Für mich persönlich war es keine Frage, mich impfen und jetzt auch boostern zu lassen. Zum einen gibt es mir das Gefühl, sicher und verantwortungsvoll meinen Alltag zu gestalten. Zum anderen komme ich mit vielen Menschen in Kontakt: in Gottesdiensten, Familienaktionen, Trauergesprächen und in der Seelsorge. Ich begegne dort den Allerkleinsten, die noch keine Chance haben, sich selbst zu schützen, bis hin zu Risikogruppen und den alten Menschen. Hier möchte ich mich ganz nach meinem kirchlichen Auftrag solidarisch zeigen und all das, was in meinen Händen liegt, tun, um andere und mich zu schützen.

Der Blick auf Für und Wider einer Impfpflicht ist für mich sehr verhängnisvoll: Menschen, die sich bisher freundschaftlich und sozial begegnet sind, brechen Beziehungen ab und können sich nicht mehr auf Augenhöhe begegnen. Hierbei beherrschen Wut, Ängste, Unverständnis und Sorgen den Dialog, der für mich das Wesentliche aus den Augen verliert.

Wir alle haben eine solidarische Verantwortung. Fürsorge nicht nur für unser eigenes Leben, sondern auch dem Leben gegenüber, das uns begegnet. Es geht darum, gemeinsam die pandemische Lage zu bekämpfen. Und ich möchte darauf vertrauen, dass wir alle eigenverantwortlich und vereint unser Möglichstes dazu beitragen – unabhängig von einer Impfung.