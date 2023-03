Timo Glock zurück auf dem Hockenheimring

Hockenheim/Speyer. Mit einem prominenten Gastfahrer startet Cuntz Motorsport in die neue Saison des DMV BMW 318ti Cup. Der ehemalige Formel-1- und DTM-Pilot Timo Glock (41) wird am Steuer des etwa 140 PS starken Cup-Fahrzeugs Platz nehmen und auf rund 50 andere Teilnehmer treffen. Mit 95 Formel-1-Grand-Prix- und 146 DTM-Starts gehört der in Lindenfels geborene Odenwälder zu den bekanntesten deutschen Rennfahrern der Gegenwart. Glock, der nur 60 Kilometer vom Hockenheimring entfernt aufwuchs, verbindet mit der badischen Traditionsrennstrecke eine enge Geschichte. So feierte er dort 2013 seinen ersten DTM-Sieg.

Trotz aller Erfahrung im Motorsport wird der DMV BMW 318ti Cup für Glock eine völlig neue Erfahrung. Er sagt dazu: „Du musst für jedes Hundertstel und Tausendstel kämpfen bis zum Verrücktwerden, jeder Schaltvorgang und die Drehzahl muss passen. Schon lange bin ich kein Rennauto mehr mit H-Schaltung und Kupplung gefahren, das ist schon wirklich eine große Kunst“.

In Hockenheim wird Glock ein Fahrzeug des Teams Cuntz Motorsport bewegen. Für das Team aus Speyer ist es ein ganz besonderes Rennen. Denn neben dem prominenten Gaststarter begrüßt man beim Heimspiel auch viele Gäste und Freunde. Teammanager Niklas Petri blickt mit Vorfreude auf das Rennwochenende: „Beim letzten BMW M Trackday am Hockenheimring durften wir Timo Glock persönlich kennenlernen. Als offizieller BMW-M-Motorsport-Händler mit der Nähe zu Hockenheim waren wir bei dieser Veranstaltung als Stützpunkhändler mit Kunden vor Ort. Da die Chemie von Anfang an stimmte, erklärte er sich im Rahmen dieses Trackdays spontan dazu bereit, unseren Kunden eine Taxifahrt in ihren eigenen Autos anzubieten. Durch den guten Kontakt zählt Timo Glock inzwischen zu den Freunden unseres Autohauses.“ Als „Petrolhead“ und Profirennfahrer habe Glock sofort Interesse an den 318ti- Cup-Rennwagen gezeigt. Was als Schnapsidee begann, sei nun Realität geworden, sagt Petri in einer Pressemitteilung des Teams Cuntz Motorsport.

Premiere für Rennserie

Das Team bereite den Rennwagen auf Glocks Bedürfnisse vor und sei zuversichtlich, dass der Routinier eine gute Platzierung einfahren wird. Ein schöner Nebeneffekt für Petri: „Als Team lernt man unheimlich viel von solch einem erfahrenen Profi. Das Konkurrenzumfeld wird auch dieses Jahr wieder sehr gut aufgestellt sein, also müssen wir alles, wirklich alles geben.“

Serienorganisator Florian Sternkopf freut sich auf den Gaststarter: „Es ist uns eine große Ehre, mit Timo erstmals einen ehemaligen Formel-1-Piloten im Cup begrüßen zu dürfen. Als Rennfahrer bin ich mir bewusst, dass sich Timo bei uns einer großen Challenge stellt, denn die Cup-Fahrzeuge sind in keiner Weise vergleichbar mit der Formel 1 oder der DTM. Ich hoffe sehr, dass er eine schöne Zeit bei uns im Cup hat und sich von der guten Stimmung in unserem Fahrerlager anstecken lässt.“ Sternkopf dankte Cuntz Motorsport, die mit viel Engagement seinen Einsatz möglich gemacht hätten.

Die beiden Rennen des DMV BMW 318ti Cups finden am Samstag, 25., und und Sonntag, 26. März, statt und gehen über je 61 Minuten Renndistanz. Motorsportfans sind auf den Tribünen und dem Fahrerlager willkommen. Tickets gibt es ab 12 Euro auf der Webseite des Hockenheimrings. Außerdem werden beide Rennen im Livestream auf dem Youtube-Kanal der Rennserie gezeigt.