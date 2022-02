Tipps vom Profi für Teilnehmer der Ring Running Series

Hockenheim. Der Startschuss der Vorbereitungen ist gefallen. Am Samstag, 19. März, findet der zweite Lauf der Ring Running Series auf dem Hockenheimring statt. Der promovierte ehemalige Schwimmweltmeister Mark Warnecke ist als offizieller Partner für die Verpflegung der Läufer an der Strecke mit dabei und gibt Tipps, wie sich die Teilnehmer optimal während ihres Laufes mit Energie und Nährstoffen versorgen können.

„Es gibt diese drei großen Mythen im Laufsport, die, wie wir häufig feststellen, leider immer noch Bestand haben“, betont Warnecke. „Dabei reden wir über Strategien, die oft fatale Folgen haben und für den Läufer wirklich gefährlich werden können oder zu mindestens die Leistung mindern.“

Kohlenhydrate und Elektrolyte

Der erste Mythos: Wasser ist ideal für den Flüssigkeitsausgleich. „Wasser ist ohne Zweifel lebensnotwendig“, erklärt Mark Warnecke. „Wenn wir von Flüssigkeitsbilanz sprechen, meinen wir die Menge aus aufgenommener und ausgeschiedener Flüssigkeit.“ Am Ende des Tages sollten dem Körper 35 Milliliter pro Kilogramm und Tag durch Getränke und feste Nahrung zugeführt werden. So die allgemeinen Empfehlungen.

Die Trinkempfehlungen bei körperlicher Belastung sähen allerdings ganz anders aus, so der Arzt. Bei ausdauerbetonten Sportarten benötige der Körper zum einen gut verfügbare Kohlenhydrate, die er während der Belastung zur Energiebereitstellung nutzt, zum anderen Elektrolyte, insbesondere Natriumchlorid, um Verluste durch starkes Schwitzen auszugleichen. Empfehlungen des American College of Sports Medicine lauteten daher 400 bis 800 Milliliter Flüssigkeit pro Stunde, kombiniert mit 1,17 bis 1,75 Gramm Natriumchlorid pro Kilogramm und 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Liter. „Demnach genügt es nicht, während körperlicher Belastung einfach nur auf Wasser zurückzugreifen“, unterstreicht Warnecke. Dies könne im schlimmsten Fall zu einer Hyponatriämie, zu Zellödemen und sogar zum Tod führen.

Bereits vor einigen Jahren hätten Meldungen über Sportler, die zu viel Wasser tranken und daraufhin Schwindel, Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Krämpfe erlitten hatten, für Unsicherheit unter Athleten gesorgt. „Wer jetzt denkt, dass dies verstärkt im Amateurbereich vorkommt, der irrt“, so der ehemalige Schwimmer weiter: „Beim härtesten Sportwettkampf der Welt, dem Ironman, starb in Frankfurt ein britischer Triathlet an einer Überdosis Leitungswasser.“ Der Verstorbene hätte zu viel Leitungswasser getrunken und zu wenig Salze zu sich genommen, habe es damals in den Medien geheißen.

Auf „Saures“ verzichten

Apfelschorle sei ebenfalls nicht das ideale Sportgetränk – der Mythos halte sich aber nach wie vor. „Ließe sich das ideale Sportgetränk dann nicht einfach durch eine Ergänzung mit Kohlenhydraten zum Beispiel durch Apfelschorle und Salz selbst zubereiten“, fragt Warnecke, um die Antwort selbst zu geben: „Ganz klar: Nein!“

Apfelsaft enthalte verschiedene Säuren wie Apfel-, China- und Chlorogensäure. Der pH-Wert von Apfelsaft variiere je nach Sorte und Hersteller somit zwischen 3,35 und vier und liege somit im sauren Bereich. „Apfelsäure ist bekannt dafür, Magen-Darm-Probleme wie Blähungen oder Krämpfe zu verursachen. Einzig eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr kann dies verhindern. Während körperlicher Langzeitbelastung ist das Risiko einer Dehydration allerdings sehr hoch. Es sollte daher auf eine Flüssigkeitszufuhr in Form von Säften oder Saftschorlen verzichtet werden.“

Weitere Faktoren seien Schwankungen im Produkt selbst und Mess-ungenauigkeiten bei der Eigenzubereitung. Da die Nährstoffverteilung in natürlichen Produkten zumeist stark variiert, ist es nahezu unmöglich, sich selbst ein ideales Sportgetränk herzustellen. Denn dafür benötigt man eine isotonische Konzentration. Sprich: Die Teilchenkonzentration des Getränkes muss gleich der Teilchenkonzentration im Blut sein.

Auch von Cola, der dritte Mythos, sei abzuraten. „Für viele Läufer ist Cola während des Wettkampfs ein unverzichtbares Tool. Es liefert eine Kombination an kurzkettigen Zuckern und Koffein und sorgt für ein anscheinend höheres Leistungslevel“, erläutert Warnecke. „Dabei ist ein Konsum während des Wettkampfs noch problematischer als der Konsum von Fruchtsäften. Im Wettkampf entscheiden Flüssigkeitsmenge, zugeführte Kohlenhydrate, vor allem aber die Elektrolyte über das Leistungslevel.“

Die in Cola enthaltene Phosphorsäure bindet nicht nur Calcium, Zink und Magnesium, das Koffein hat zudem eine harntreibende Wirkung und sorgt neben dem Schwitzen für ein zusätzliches Ausscheiden der Elektrolyte. Während körperlicher Belastung kann dies in Kombination mit Kohlensäure gegebenenfalls zu Leistungseinbußen führen. zg