Tischtennisclub Hockenheim ehrt lanjährige Mitglieder

Ein gemischtes Fazit ziehen die Verantwortlichen des Tischtennisclubs 1932 in Bezug auf das zweite Pandemiejahr. Zwar ist der Wettkampfbetrieb derzeit seitens des Verbands erneut unterbrochen worden, doch immerhin können die TTC-Mitglieder im Training unter 2Gplus-Bedingungen ihrem Hobby weiterhin nachgehen.

„Ganz wichtig ist auch, dass wir weiterhin unsere Tischtennis-Kooperation anbieten können“, unterstreicht Jugendleiter Roland Wolff, denn die samstägliche Veranstaltung, bei der Grundschulkinder kostenlos das schnelle Rückschlagspiel an der grünen Platte erlernen können, sei ein „ganz großer Stützpfeiler“ bei der Gewinnung neuer Mitglieder. „Noch kann nämlich niemand sagen, wie sich die bald zwei Jahre andauernde Corona-Pandemie auf die Mitgliederzahlen von Vereinen wie dem TTC auswirken wird“, schreiben die Vereinsverantwortlichen.

Der Vorstand Vorsitzender: Michael Vetter

Michael Vetter Geschäftsführer: Thomas Geier

Thomas Geier Kassenwart: Marc Bühler

Marc Bühler Sportwart: Ulli Steinle

Ulli Steinle Jugendleiter: Roland Wolff

Roland Wolff Vergnügungswart: Christian Keller

Christian Keller Beisitzer: Rolf Zahn

169 Männer und Frauen und damit drei Mitglieder mehr als ein Jahr zuvor zählte der Tischtennisclub, gab Geschäftsführer Thomas Geier bei der Jahreshauptversammlung bekannt. Die Versammlung fand wegen Corona zum zweiten Mal in der Spielstätte des Vereins, der Gymnasiumturnhalle, statt. Eine Premiere gab es für Geier und seine Kollegen, denn erstmals wurde eine Vorstandssitzung des TTC digital durchgeführt.

Für Kassenwart Marc Bühler bedeutet das teilweise monatelange Brachliegen des Vereinslebens und des Spielbetriebs zwar etwas weniger Arbeit, aber auch weniger Geld in der Vereinskasse. „Aufgrund von Corona fehlten dem TTC die jährlichen Einnahmen am Hockenheimring. Das geht nicht nur uns, sondern auch anderen Vereinen in der Rennstadt so“, bedauert er. Der Einnahmenausfall konnte beim TTC bislang noch aufgrund von Spenden sowie den über die vergangenen Jahre gebildeten Rücklagen aufgefangen werden.

Anstrengungen im Jugendbereich

Doch viel länger könne auch der Traditionsverein, der in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert, die Einnahmenverluste nicht kompensieren. „Wir haben eine Menge lizenzierter Trainer, die gut sind, aber eben auch Geld kosten. Mit der Aussicht, dass wir als Verein in Zukunft auf große Teile unserer Finanzierung verzichten müssen, haben wir bereits Maßnahmen ergriffen, um das auszugleichen und zugleich die Kosten einzudämmen“, so Jugendleiter Roland Wolff.

Die Geehrten Neue Ehrenmitglieder (50-jährige Mitgliedschaft): Ria Keller, Werner Keller, Hans Keller, Peter Dauksys, Wolfgang Heilmann, Rainer Lösch.

Ria Keller, Werner Keller, Hans Keller, Peter Dauksys, Wolfgang Heilmann, Rainer Lösch. 50 Jahre Mitglied: Werner Seewald (bereits Ehrenmitglied).

Werner Seewald (bereits Ehrenmitglied). 25 Jahre: Ulli Steinle, Hans Erb.

Bei der Jahreshauptversammlung wies er darauf hin, dass bereits die Saison 2019/2020 eine kleine Zäsur dargestellt habe. Erstmals seit etlichen Jahren war der TTC Hockenheim im Nachwuchsbereich nicht auf überregionaler Ebene vertreten – Dies sei nach wie vor so und daher unbefriedigend. Nach dem Abgang der kompletten ersten Jugendmannschaft 2020 hätten nun auch 2021 wiederum die drei besten Jugendspieler aufgehört. „Die Gründe hierzu müssen wir noch analysieren. Sicher ist jedoch, dass es nicht am Lockdown lag“, will der engagierte Ver-einsmensch nicht alles auf die Pandemie schieben. „Wir müssen uns mächtig ins Zeug legen, um zum einen sobald wie möglich wieder mindestens eine Mannschaft in einer überregionalen Klasse zu haben und zum anderen genügend Kinder und Jugendliche neu für den Verein zu begeistern“, appellierte er bei der Generalversammlung an alle Mitglieder.

Im Erwachsenenbereich konnte immerhin die Vorrunde fast bis zum Schluss gespielt werden, ehe der erneute Abbruch bekannt gegeben wurde. Sorge bereitet Sportwart Ulli Steinle nicht nur die Corona-bedingten Auswirkungen, also dass Spieler durch die langen Pausen einfach mit dem Sport aufhören könnten. Er bemängelt generell eine „schlechter werdende Spielbereitschaft, die sich schleichend durch alle Teams zieht“. Insbesondere die geringer werdende Anzahl an Akteuren mit der Bereitschaft Stammspieler zu sein, mache eine weitere Verdichtung der Aufstellungen nötig.

Erstmals „Familienehrung“

TTC-Vorsitzender Michael Vetter dankte allen Vorstandskollegen für ihre Berichte und ihr Engagement. Er sei als Vorsitzender froh, dass im Verein nach wie vor ein großer Zusammenhalt und eine weiterhin gute Trainingsbeteiligung herrsche.

Den Club zeichne schon seit Jahrzehnten eine besondere Verbundenheit der Mitglieder zum Verein aus. So ernannte Vetter gleich fünf Männer und eine Frau zu neuen Ehrenmitgliedern. „Eine solche Familienehrung gab es in unserer Vereinsgeschichte noch nie“, sagte er schmunzelnd zu Ria, Werner und Hans Keller, die allesamt jeweils seit 50 Jahren dem TTC die Treue halten.

Vetter bedankte sich zudem bei Roland Wolff für 40 Jahre Vorstandsarbeit. Der langjährige Sportwart ist mittlerweile Jugendleiter, brachte die Kooperation zum Laufen, kümmert sich um das Vereinsarchiv und ist eine der prägenden Figuren des Tischtennisclubs.

Die Vorstandsmitglieder wurden schließlich einstimmig entlastet und allesamt in ihren Funktionen wiedergewählt.